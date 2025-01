W środę zaplanowano siódmy testowy lot rakiety Starship

Starship to dwustopniowa megarakieta mierząca 123 m. Jej pierwszy stopień to booster (czyli moduł nośny) Super Heavy, a drugi to Starship będący statkiem kosmicznym. W założeniu rakieta ma wynosić największe ładunki na orbitę i znacząco zmniejszyć koszty takiego transportu.

Jak zapowiedziała firma, podczas siódmego lotu będą testowane przednie klapy pojazdu, które zostały zmniejszone i przesunięte w stronę czołowej części, z dala od osłony termicznej, co znacząco ogranicza ich narażenie na nagrzewanie podczas ponownego wejścia w atmosferę.

Przeprojektowany został układ napędowy, m.in. zwiększono objętość paliwa aż o 25 proc., zastosowano próżniową izolację przewodów paliwowych, wprowadzono nowy system zasilania paliwem silników oraz ulepszony moduł awioniki napędowej.

Wszystkie te zmiany zwiększają osiągi pojazdu i umożliwiają realizację dłuższych misji – podkreśla SpaceX.

Ponadto przeprowadzona zostanie pierwsza próba umieszczenia na orbicie ładunku – dziesięciu symulatorów satelitów Starlink.

Zaplanowane są także liczne eksperymenty związane z wejściem w atmosferę i lądowaniem w tym test chwytania statku oraz powrotu boostera Super Heavy.

Szczególnie istotne mają być także testy osłony termicznej. Będzie ona teraz wykorzystywać najnowszą generację płytek ochronnych i zawierać warstwę zapasową, która zapewni bezpieczeństwo w przypadku uszkodzeń.

Ponadto, na górnym stopniu statku usunięta zostanie znaczna liczba ochronnych płytek, co pozwoli na testy wytrzymałościowe w miejscach najbardziej narażonych na uszkodzenia. Zostaną także przetestowane różne rodzaje płytek metalowych, w tym jedna z aktywnym chłodzeniem.

Co więcej, profil ponownego wejścia statku jest projektowany w taki sposób, aby celowo obciążyć strukturalne limity klap przy maksymalnym ciśnieniu dynamicznym pojawiającym się podczas wejścia.

„Nadchodzący rok będzie przełomowy dla Starshipa, z celem uruchomienia systemu ponownego wykorzystania całego pojazdu i realizowania coraz bardziej ambitnych misji. Będziemy dążyć do wysyłania ludzi i ładunków na orbitę Ziemi, Księżyc i Marsa” – podkreśla SpaceX.

Start będzie można oglądać m.in. na platformie X.

Podczas szóstego lotu testowego rakiety, w drugiej połowie listopada 2023 r., nie wszystko poszło zgodnie z planem. Jej moduł nośny, zamiast wrócić do Teksasu w mechaniczne ramiona wieży startowej, został przekierowany do Zatoki Meksykańskiej. Druga część rakiety programowo wylądowała w Oceanie Indyjskim.

PAP/red.