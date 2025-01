Na ferie zimowe pociągami POLREGIO

Podróżni, którzy ferie planują rozpocząć już w ten weekend, mogą wybrać się w dowolne miejsce Polski w niższej cenie dzięki biletom turystycznym. W ramach „Mini biletu turystycznego” za 48 zł można dowolnie i wielokrotnie podróżować pociągami REGIO od godz. 18:00 w piątek do poniedziałku do godz. 6:00. Pasażerowie, którzy w tym okresie chcieliby skorzystać także z pociągów innych przewoźników, mogą nabyć „Bilet turystyczny” za 59 zł.

Atrakcyjną ofertę na ferie przygotowało województwo małopolskie – w tym okresie dzieci będą mogły podróżować jedynie za złotówkę. W miarę rozpoczynania ferii w kolejnych województwach możliwe jest wprowadzenie dodatkowych ofert cenowych. Aktualne informacje o ofercie przewoźnika dostępne są na stronie polregio.pl.

Ferie w okresie 20 stycznia-2 lutego

● województwo kujawsko-pomorskie

Na nudę podczas ferii z pewnością nie będą narzekać mieszkańcy Bydgoszczy i okolic. Politechnika Bydgoska zaprasza uczniów na darmowe warsztaty malarskie, ceramiczne czy z dziergania na drutach. Własne mydło będzie można stworzyć podczas warsztatów w Muzeum Okręgowym. Na bardziej aktywnych czeka całoroczne lodowisko. Z Bydgoszczy już tylko rzut kamieniem do Torunia, gdzie można podziwiać m.in. Muzeum Piernika czy Dom Mikołaja Kopernika. Niedaleko jest też do Włocławka, historycznej stolicy Kujaw.

● województwo lubuskie

Wiele do zaoferowania ma województwo lubuskie. Chętni na spotkania z naturą mogą dotrzeć do Kostrzyna nad Odrą, skąd blisko jest już do Parku Narodowego „Ujście Warty”. Najmłodszych zachwyci z pewnością Park Krasnala w Nowej Soli czy Centrum Nauki Kepplera w Zielonej Górze. Odwiedzając drugie z tych miast, warto zajrzeć do palmiarni lub odwiedzić planetarium. Z Zielonej Góry łatwo można dostać się również bliżej Karkonoszy, wybierając pociąg do Jeleniej Góry lub za granicę – do Goerlitz.

● województwo małopolskie

Dzieci i młodzież tego regionu mogą skorzystać ze specjalnej oferty „Bilet na ferie” (bilet dobowy), obowiązującej od 18 stycznia do 8 lutego. Za złotówkę dotrą dzięki niej w dowolne miejsce województwa – a jest w czym wybierać. Od zimowych sportów w Zakopanem czy Krynicy-Zdroju, przez szlaki turystyczne w Rabce-Zdroju, aż po liczne zabytki i bogatą ofertę kulturalną Krakowa. Do wszystkich tych miejscowości podróżni mogą dotrzeć pociągami POLREGIO.

● województwo świętokrzyskie

Wyjazd na narty w czasie ferii można planować nie tylko w Tatry czy Karkonosze. Dobrze przygotowane trasy można znaleźć też w województwie świętokrzyskim. W Kielcach narciarze skorzystają np. z oferty ośrodka Telegraf lub stoku na Górze Pierścienica. Podróżni, którzy wolą odpoczywać mniej sportowo, mogą wybrać się na Ponidzie, nazywane niekiedy polską Toskanią. Pociągi kursujące z Kielc mogą dowieźć pasażerów do Jędrzejowa czy uzdrowiskowego Buska-Zdroju. Turystów zachwyci też z pewnością świętokrzyski Sandomierz z urokliwym rynkiem i lessowymi wąwozami.

● województwo wielkopolskie

Pociągi POLREGIO na terenie Wielkopolski docierają m.in. do Rawicza, Krzyża czy Inowrocławia. Koleją warto wybrać się np. do Gniezna ze słynną katedrą oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego. Liczne atrakcje czekają też tych, którzy odwiedzą Poznań. A stamtąd pociągiem można dostać się zarówno nad morze – w kierunku Kołobrzegu i Świnoujścia, jak i w góry – aż do Szklarskiej Poręby.

Ferie w okresie 27 stycznia-9 lutego

● województwo podlaskie

Ferie to świetna okazja do tego, by spędzić więcej czasu w otoczeniu przyrody, np. odkrywając zimą uroki Puszczy Białowieskiej. Wystarczy wsiąść do pociągu kursującego z Białegostoku do Hajnówki. Z głównego podlaskiego miasta można dostać się także do otoczonego jeziorami Augustowa, gdzie znajdują się liczne trasy do uprawiania narciarstwa biegowego. Warto pojechać też do Osowca, gdzie poza trasami narciarskimi na odwiedzających czeka też Biebrzański Park Narodowy.

● województwo warmińsko-mazurskie

Warmia i Mazury są piękne nie tylko latem. Przekonają się o tym wszyscy, którzy odwiedzą ten rejon Polski podczas ferii zimowych. Malownicze trasy spacerowe wokół jezior przypadną do gustu wielbicielom nart biegowych. W zimie warto skorzystać też z bojerów. Coś dla siebie znajdą również miłośnicy historii. Do odwiedzenia są min. skansen w Olsztynku lub jeden z dawnych zamków krzyżackich. Dotarcie na miejsce ułatwi POLREGIO, które oferuje połączenia np. Kętrzyna czy Nidzicy.

Ferie w okresie 3-16 lutego

● województwo dolnośląskie

Liczne atrakcje oferuje Wrocław, do którego można dostać się pociągiem POLREGIO m.in. ze Żmigrodu, Oleśnicy, Oławy czy Twardogóry. W stolicy Dolnego Śląska, poza poszukiwaniem charakterystycznych krasnali w miejskiej przestrzeni, warto odwiedzić np. ZOO z Afrykarium lub interaktywne muzeum wody Hydropolis. Na fanów kolei szynowej czeka też wrocławskie Kolejkowo… lub pociąg kursujący dalej w góry. Pasażerowie POLREGIO mogą dojechać zarówno do Szklarskiej Poręby, jak i do Cieplic w Jeleniej Górze, które słyną m.in. z wód termalnych i aquaparku.

● województwo mazowieckie

Na terenie tego województwa pociągi POLREGIO kursują na trasie z Warszawy do Łodzi. Turyści ze stolicy i Mazowsza udający się w kolejową podróż po Polsce na wielu końcowych odcinkach mogą jednak przesiąść się z połączeń innych przewoźników do pojazdów POLREGIO kursujących w całej Polsce.

● województwo opolskie

Specjalnie na czas ferii uruchomione zostanie połączenie, które połączy województwo opolskie ze śląskim. Z Brzegu, Opola i Kędzierzyna-Koźla będzie można dojechać aż do Wisły. Ci, którzy ferie zdecydują się spędzić w obrębie województwa, mogą rozważyć wizytę w Byczynie z historycznymi murami miejskimi lub podróż do Tułowic, w których znajduje się Muzeum Porcelany Śląskiej. Atrakcji nie brakuje również w samym Opolu, gdzie poza historycznym zamkiem można odwiedzić również ZOO czy Muzeum Wsi Opolskiej.

● województwo zachodniopomorskie

Zimą zachwycają nie tylko góry. Dla tych, którzy wolą odpoczynek nad morzem, POLREGIO oferuje kursy z Koszalina i Szczecina do Kołobrzegu, gdzie warto zobaczyć latarnię morską i molo. Ze Szczecina można dostać się też do Międzyzdrojów i dalej, do Świnoujścia. Bogatą ofertę, zwłaszcza pod kątem dzieci i młodzieży, ma również sam Szczecin. Poza Morskim Centrum Nauki czy Zamkiem Książąt Pomorskich warto odwiedzić tam np. podziemne trasy czy tzw. Szczecińską Gubałówkę.

Ferie w okresie 17 lutego-2 marca

● województwo lubelskie

A może na ferie wybrać się do wschodniej części kraju? Swoimi zabytkami kusi Lublin i Zamość. Z jednego do drugiego miasta można wygodnie dostać się pociągiem POLREGIO, a także pojechać dalej do miejscowości Bełżec na zachwycającym przyrodą Roztoczu. Miłośnicy natury mogą odwiedzić też uzdrowiskowy Nałęczów, gdzie warto pospacerować w parku zdrojowym lub jednym z wąwozów lessowych.

● województwo łódzkie

Wiele ciekawych miejsc do odwiedzenia w czasie ferii – i nie tylko – oferuje Łódź. Począwszy od Orientarium w ZOO i Planetarium w centrum naukowo-kulturalnym EC1 Łódź – Miasto Kultury, przez Centrum Nauki Experymentarium, aż po Centralne Muzeum Włókiennictwa. Ze stacji Łódź Kaliska można wyruszyć dalej, by zwiedzić jeden z zamków na terenie województwa, np. w Pabianicach, Piotrkowie Trybunalskim lub Łęczycy. Do każdej z tych miejscowości dowiezie pociąg POLREGIO. Mieszkańcy regionu mogą skorzystać też w nowego, bezpośredniego połączenia do Kielc.

● województwo podkarpackie

Na nowości mogą liczyć także mieszkańcy Podkarpacia. Podczas ferii wyruszy pierwszy bezpośredni pociąg z Rzeszowa do Ustrzyk Dolnych. To doskonała okazja do tego, aby w czasie wolnym wyskoczyć na stok narciarski lub odwiedzić bieszczadzkie szlaki turystyczne w zimowej aurze. Do odwiedzenia poleca się również Przemyśl, znany m.in. z jednej z największych w Europie fortyfikacji. Docierający do miasta podróżni mogą podziwiać też piękny, XIX-wieczny dworzec.

● województwo pomorskie

Okres ferii można wykorzystać do odwiedzania polskiego wybrzeża. Dzięki gęstej siatce połączeń na Pomorzu, pasażerowie POLREGIO mogą dotrzeć do wielu miejscowości, m.in. z Kościerzyny do Trójmiasta czy z Gdyni na Hel. Ciekawym połączeniem jest też kurs do Malborka, w którym znajduje się najsłynniejszy zamek krzyżacki w Polsce i jednocześnie jeden z obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

● województwo śląskie

Pociągi POLREGIO w województwie śląskim kursują m.in. do Żywca i Tarnowskich Gór. W drugiej z tych miejscowości na uwagę zasługuje Zabytkowa Kopalnia Srebra ze Sztolnią Czarnego Pstrąga. Obiekt ten wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W tym województwa POLREGIO oferuje również wiele kursów do innych regionów, m.in. z Bielska-Białej można dostać się do Krakowa, a z Częstochowy do Łodzi. W czasie ferii podróżni dotrą również z Wisły do głównych miejscowości w województwie opolskim.

POLREGIO/red