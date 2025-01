Tragedia w Rugby: Zatrzymani rodzice oskarżeni o zabójstwo dziecka

Do tragedii doszło na początku stycznia w miejscowości Rugby. W wyniku dramatycznych wydarzeń zmarła mała Izabela, której rodzice zostali oskarżeni o zabójstwo dziecka.

W miejscowości Rugby, w hrabstwie Warwickshire, doszło do wstrząsającego wydarzenia, które wstrząsnęło lokalną społecznością. We wtorek, 7 stycznia, o godzinie 4:30 nad ranem, służby ratunkowe zostały wezwane do mieszkania na Johnson Avenue, gdzie rozpoczęto reanimację maleńkiej dziewczynki, Izabeli. Pomimo wszelkich prób ratunku, dziecko zmarło w szpitalu.

Rodzice dziewczynki, Kinga W. i Michał S., zostali natychmiast zatrzymani przez policję. Świadkowie opisują dramatyczne sceny, w których para została wyprowadzona przez funkcjonariuszy, a ich ręce były skuwane kajdankami, a na głowach mieli założone prześcieradła. Szczegóły dotyczące tego, co wydarzyło się w mieszkaniu, wciąż są niejasne. Śledztwo prowadzi miejscowa policja, które ma wyjaśnić okoliczności tej tragicznej śmierci.

W piątek, 10 stycznia, małżonkowie stanęli przed Sądem Miejskim w Coventry, gdzie zostali oskarżeni o zabójstwo dziecka, spowodowanie jego śmierci lub dopuszczenie do niej. Dodatkowo Michał S. usłyszał zarzut posiadania "nieprzyzwoitych zdjęć nieletnich".

Kolejne posiedzenie sądowe zaplanowane jest na najbliższy poniedziałek, 13 stycznia, kiedy to zostaną podjęte dalsze decyzje w tej sprawie.

