Na początek weekendu śnieg w całym kraju

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południowych i północno-zachodnich granicach kraju. Prognozowane są przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem na północy i na obszarach podgórskich. Na krańcach północnych mogą wystąpić burze. Przyrost pokrywy śnieżnej na Pomorzu może wzrosnąć do 5 cm, a na Przedgórzu Sudeckim do 10 cm.

Temperatura maksymalna od 3 st. C do 7 st. C na przeważającym obszarze kraju. W rejonach pogórskich Karpat nieco cieplej – nawet do 13 st. C. Ekspert ostrzegł, że spadek temperatury pod wieczór spowoduje oblodzenie mokrych dróg i chodników przez co może być ślisko. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h, z kierunków zachodnich. W rejonach pogórskich Karpat porywy do 90 km/h, a na szczytach gór do 140 km/h. Wysoko w górach możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na Wybrzeżu mogą wystąpić burze. Na południu kraju przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm, w Karpatach do 10 cm.

Temperatura minimalna od minus 4 st. C do 0 st. C, nieco chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam do minus 6 st. C. Na drogach w nocy nadal może być ślisko. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Na południowym wschodzie porywy wyniosą do 60 km/h, nad morzem do 65 km/h, a wysoko w górach nawet do 90 km/h. Na szczytach górskich możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Prognozowane są przelotne opady śniegu na zachodzie i nad morzem. Lokalnie możliwe opady deszczu ze śniegiem i burze. Na północy przyrost pokrywy śnieżnej do około 5 cm.

Temperatura maksymalna od minus 1 st. C do 2 st. C, na obszarach podgórskich może spaść do minus 3 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny z kierunków zachodnich. Na Wybrzeżu porywy do 75 km/h, a wysoko w górach do 100 km/h.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Prognozowane są przelotne opady śniegu w całym kraju. Największy przyrost pokrywy śnieżnej w Karpatach – do 10 cm.

Temperatura minimalna od 6 st. C na wschodzie do minus 3 st. C na pozostałym obszarze kraju. Najchłodniej w rejonach podgórskich, gdzie temperatura może spaść do minus 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich, w porywach do 60 km/h. Nad morzem porywy do 80 km/h.

