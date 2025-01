Gwiazdy mówią 'nie' alkoholowi: trend, który podbija show-biznes

Żegnając rok 2024 w gronie przyjaciół i z widokiem na Times Square, Rihanna zdecydowała się podzielić z fanami tym, co napawa ją dumą. Barbadoska przyznała, że w ubiegłym roku nie wypiła ani kropli alkoholu.

„Nowy Rok, nowa ja” – w ten sposób Rihanna podpisała nagranie, jakie zamieściła w mediach społecznościowych, na którym udokumentowała powitanie Nowego Roku. We wspomnianym filmiku Barbadoska pochwaliła się, że ostatnie miesiące upłynęły jej pod znakiem trzeźwości. „Hej, nie piłam przez cały rok” – powiedziała artystka.

W ostatnich czasie temat trzeźwości był kwestią dość często poruszaną przez gwiazdy. 29 grudnia 49 lat abstynencji celebrował Anthony Hopkins. Jak wyznał, sygnałem ostrzegawczym dla niego, że nałóg może go doprowadzić do tragedii, był moment, gdy prowadził auto "pijany do nieprzytomności". Po tym incydencie zdecydował się poprosić o pomoc.

Rezygnacja z alkoholu okazała się też najlepszą decyzją dla Anne Hathaway. Niedawno z dumą mówiła o tym, że od pięciu lat wystrzega się "procentów". „W głębi duszy wiedziałam, że alkohol nie jest dla mnie. Moje osobiste doświadczenie jest takie, że wszystko jest lepsze. Dla mnie było to paliwo do pogrążania się. A ja nie lubię się pogrążać” – przyznała w rozmowie z „Vanity Fair” w 2024 r.

Głośno na temat trzeźwości wypowiedziała się również Zendaya. Jedna z najbardziej rozchwytywanych gwiazd młodego pokolenia w "Euforii" potrafiła stworzyć brawurową kreację uzależnionej od narkotyków nastolatki. Prywatnie aktorka stroni od wszelkich używek. „Moje życie jest zbyt stresujące, aby się relaksować poprzez wypicie drinka. Ta branża jest zbyt szalona, abym nie miała kontroli nad sobą i swoimi decyzjami, więc po prostu nie chcę pić. Poza tym nie chcę, aby picie stało się nałogiem. Po co próbować czegoś, czego nie potrzebujesz?!” – przekazała w jednym z instagramowych wpisów.

Taką postawę wspiera partner aktorki, Tom Holland, który też jest abstynentem. Porzucił alkohol, gdy spostrzegł, że ma z nim problem. Jego droga do trzeźwości zaczęła się w styczniu 2022 r., gdy postanowił sprawdzić się w wyzwaniu "Dry January", którego celem jest powstrzymywanie się od picia alkoholu przez cały styczeń.



red./PAP