Rozpoczyna się przerwa bożonarodzeniowa w szkołach

W piątek uczniowie idą do szkoły ostatni raz przed świętami. Bożonarodzeniowa przerwa w nauce rozpoczyna się w poniedziałek 23 grudnia. Potrwa do 1 stycznia. Dla części uczniów będzie dłuższa – do 6 stycznia włącznie – dzięki wykorzystaniu tzw. dni do dyspozycji dyrektora szkoły.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2024/2025 od 23 grudnia do 1 stycznia w szkołach nie ma zajęć – jest przerwa w nauce w związku ze świętami Bożego Narodzenia. Formalnie przerwa świąteczna trwa do 31 grudnia, ale 1 stycznia – Nowy Rok jest dniem ustawowo wolnym. Dniem ustawowo wolnym jest też 6 styczna – święto Trzech Króli.

Ponieważ 1 stycznia wypada w środę, a 6 stycznia w poniedziałek, dzięki wykorzystaniu dwóch tzw. dni do dyspozycji dyrektora szkoły część uczniów wróci do nauki nie 2 stycznia po zakończeniu przerwy świątecznej, tylko 7 stycznia.

Dni do dyspozycji dyrektora szkoły to dni wolne od lekcji. Mogą być one ustalone np. w dni egzaminów zewnętrznych (egzamin ósmoklasisty, matura, egzaminy zawodowe), w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy lub w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki albo potrzebami społeczności lokalnej.

W szkołach podstawowych w roku szkolnym jest maksymalnie 8 dni do dyspozycji dyrektora szkoły, w szkołach ponadpodstawowych (liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia, szkołach policealnych i centrach kształcenia zawodowego) – maksymalnie do 10 dni, a w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy – maksymalnie do 4 dni.

O terminach wykorzystania tych dni decyduje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w razie jej braku – rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Ustalone terminy dla danego roku szkolnego muszą zostać podane do wiadomości nauczycielom, rodzicom i uczniom do 30 września.

W dodatkowe dni wolne szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo–opiekuńczych i poinformowania rodziców o możliwości przyjścia do szkoły i udziału w nich ich dzieci.

Niedługo po przerwie świątecznej rozpoczynają się ferie zimowe.

Dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w czterech terminach: od 20 stycznia do 2 lutego ferie będą mieć uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Od 27 stycznia do 9 lutego – uczniowie z województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego. Od 3 lutego do 16 lutego – uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Od 17 lutego do 2 marca – z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego.

Następna przerwa w nauce w szkołach – na Wielkanoc – będzie od 17 do 22 kwietnia.

