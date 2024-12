Czy w tym roku usłyszymy o polskim filmie na Oscarach?

Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej ogłosiła shortlistę kandydatów do Oscara, które będą rywalizować o nominacje. W kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy znalazło się na niej 15 tytułów, wśród nich reprezentująca Danię "Dziewczyna z igłą" Magnusa von Horna.

Obraz, zrealizowany w koprodukcji z Polską i Szwecją, nawiązuje do historii seryjnej morderczyni niemowląt Dagmar Overbye, którą w 1921 r. skazano na karę śmierci. Główną bohaterką jest młoda pracownica fabryki Karoline (grana przez Vic Carmen Sonne), która wskutek życiowych perturbacji zostaje sama, w zaawansowanej ciąży. Kobieta spotyka na swojej drodze prowadzącą nielegalną agencję adopcyjną Dagmar (Trine Dyrholm), która obiecuje, że za odpowiednią opłatą znajdzie jej dziecku najlepszy dom. Karoline postanawia skorzystać z jej usług, a wkrótce sama rozpoczyna pracę u Dagmar i znajduje schronienie w jej domu. Pewnego dnia odkrywa straszliwą prawdę o działalności swojej pracodawczyni.

Scenariusz von Horn współtworzył z Line Langebek. Za zdjęcia odpowiada Michał Dymek, za scenografię – Jagna Dobesz, za kostiumy – Małgorzata Fudala, a za montaż – Agnieszka Glińska. Polskim producentem jest Mariusz Włodarski (Lava Films).

Oprócz "Dziewczyny z igłą" do dalszego etapu oscarowego wyścigu zakwalifikowały się: "I’m Still Here" (Brazylia), "Universal Language" (Kanada), "Waves" (Czechy), "Emilia Pérez" (Francja), "The Seed of the Sacred Fig" (Niemcy), "Touch" (Islandia), "Kneecap" (Irlandia), "Vermiglio" (Włochy), "Flow" (Łotwa), "Armand" (Norwegia), "From Ground Zero" (Palestyna), "Dahomey" (Senegal), "How to Make Millions before Grandma Dies" (Tajlandia), oraz "Santosh" (Wielka Brytania).

O miejsce na shortliście w tej kategorii ubiegały się filmy z 85 krajów. Polskim kandydatem było "Pod wulkanem" Damiana Kocura. Obraz przybliża historię ukraińskiej rodziny spędzającej wakacje na Teneryfie. Urlop Kovalenków powoli dobiega końca. Przybywszy na lotnisko, dowiadują się, że ich lot powrotny do Kijowa został odwołany z powodu inwazji Rosji na Ukrainę. Wracają do hotelu, nie wiedząc, kiedy będzie możliwy powrót do kraju. Między Romanem (Roman Lutskyi) i jego partnerką Anastasiią (Anastasiia Karpienko) dochodzi do spięć. 16-letnia Sofiia (Sofiia Berezovska) i jej młodszy brat Fedir (Fedir Pugachov) są świadkami kłótni. U każdego z bohaterów strach o najbliższych i przyjaciół przeplata się z poczuciem winy, że w obliczu tragedii przebywają tysiące kilometrów od domu.

Akademia ogłosiła także m.in 15 filmów, które mają szansę na Oscara w kategorii pełnometrażowy film dokumentalny. Są to: "The Bibi Files", "Black Box Diaries", "Dahomey", "Daughters", "Eno", "Frida", "Hollywoodgate", "No Other Land", "Porcelain War", "Queendom", "The Remarkable Life of Ibelin", "Soundtrack to a Coup d’Etat", "Sugarcane", "Union" oraz "Will & Harper".

Tyle samo filmów ma szansę na statuetkę w kategorii krótkometrażowy film dokumentalny. Na shortliście znalazły się: "Chasing Roo", "Death by Numbers", "Eternal Father", "I Am Ready, Warden", "Incident", "Instruments of a Beating Heart", "Keeper", "Makayla’s Voice: A Letter to the World", "Once upon a Time in Ukraine", "The Only Girl in the Orchestra", "Planetwalker", "The Quilters", "Seat 31: Zooey Zephyr", "A Swim Lesson", "Until He’s Back".

Do kogo trafią oscarowe nominacje - dowiemy się 17 stycznia 2025 r. Gala wręczenia statuetek, którą poprowadzi komik i scenarzysta Conan O'Brien, odbędzie się 2 marca w Dolby Theatre w Hollywood. Ceremonia będzie transmitowana w ponad 200 państwach.



