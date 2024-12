Drony, UFO, a może wojsko? Dziwne światła nad New Jersey

Drony, jak relacjonują świadkowie, były znacznie większe niż standardowe modele – ich rozpiętość sięgała 8-10 stóp – a jednocześnie nie emitowały ciepła, co czyniło je niemal niewykrywalnymi dla tradycyjnych technologii monitorujących.

Dziennikarz „NewsNation”, który początkowo bagatelizował doniesienia o tych obiektach, zmienił zdanie po własnym doświadczeniu:

– Wczoraj wieczorem zobaczyłem na własne oczy około 50 dronów nadlatujących znad oceanu. To było bardziej zaawansowane, niż mogłem sobie wyobrazić.

Zdarzenie to stało się zarzewiem debaty publicznej. Urzędnicy próbowali uspokajać mieszkańców, ale politycy i media społecznościowe dolały oliwy do ognia. Obawy związane z potencjalnym naruszeniem amerykańskiej przestrzeni powietrznej przez zagranicznych przeciwników eskalowały do tego stopnia, że ludzie zaczęli widzieć drony niemal wszędzie – w samolotach pasażerskich, a nawet gwiazdach.

Czy to testy technologii wojskowych?

Pomimo licznych obserwacji, żaden z dronów nie został zestrzelony ani unieszkodliwiony, co skłania wielu do wniosku, że mogą to być technologie wojskowe USA. Dodatkowe światło na sprawę rzuca zbieg okoliczności – w tym samym czasie podkomisja ds. bezpieczeństwa wewnętrznego Kongresu USA prowadziła przesłuchania w sprawie ustawy H.R.8610. Ustawa ta, mająca wygasnąć 20 grudnia, daje służbom prawną podstawę do wykrywania i zwalczania bezzałogowych statków powietrznych.

– Bez tych przepisów stosowanie skutecznych technologii przeciwdronowych mogłoby naruszać obowiązujące prawo – tłumaczył Brad Wiegmann z Departamentu Sprawiedliwości.

Niektórzy obserwatorzy sugerują, że nagły wzrost liczby doniesień o dronach może być narzędziem wywierania presji na Kongres, aby przedłużył obowiązywanie przepisów. Inni wskazują, że może to być element testów nowych broni psychologicznych lub systemów holograficznych, które mają być wdrożone przez armię USA do 2025 roku.

Iluzja czy zagrożenie?

Hipotezę o hologramach wspiera fakt, że obiekty nie emitują ciepła, co mogłoby wskazywać na wykorzystanie zaawansowanej technologii projekcyjnej. To, co dla jednych jest dowodem technologicznej przewagi, dla innych staje się symbolem manipulacji opinią publiczną.

Ostatecznie historia dronów nad New Jersey pozostawia więcej pytań niż odpowiedzi. Czy obserwacje były rzeczywistym zagrożeniem? A może była to demonstracja możliwości technologicznych lub próba kształtowania społecznych reakcji? Jedno jest pewne – niebo nad New Jersey wciąż pozostaje polem do interpretacji.

opr. Hałabała (na podstawie X.com. Goniec.net; PrisonPlanet.pl; ZeroHedge.com)