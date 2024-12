Odnaleziono nieznane piosenki Michaela Jacksona

W tym właśnie schowku miało zostać odnalezione dwanaście nieznanych wcześniej utworów Króla Popu zarejestrowanych na kasecie oraz taśmach DAT.

Loren zalegał z płatnościami za schowek, a ponieważ nikt nie mógł zlokalizować producenta, magazyn z jego rzeczami trafił pod młotek. Kupiec nie miał pojęcia, co zrobić z pudłami pełnymi taśm z lat 80. i 90., więc oddał je swojemu znajomemu Musgrove’owi. Ten musiał znaleźć odpowiedni sprzęt, na którym mógłby odtworzyć odnalezione nagrania.

„Zawołałem moją żonę, żeby upewnić się, czy nie straciłem rozumu” – opowiada Musgrove w rozmowie z gazetą „The Washington Post” o swojej reakcji na usłyszane utwory. Nie było wątpliwości, że to piosenki Jacksona zarejestrowane jeszcze przed premierą jego albumu „Dangerous”. Oprócz dwunastu utworów był tam również godzinny wywiad z Lorenem, w którym poruszono m.in. temat duetu Jacksona z raperem LL Cool J.

Po upewnieniu się, co znalazło się w jego posiadaniu, Musgrove skontaktował się przez prawnika ze spadkobiercami Jacksona. Ci jednak nie byli zainteresowani kupnem wspomnianych utworów. Co więcej, powiedzieli byłemu policjantowi, że nie może nic zrobić z nagraniami, poza ich sprzedaniem. W oświadczeniu przedstawionym w prasie wyjaśnili, że prawo własności oraz prawa do użytkowania nagrań posiadają MJJP Record oraz Sony. Co za tym idzie, bez ich zgody nie można ich nigdzie opublikować. Musgrove może jednak liczyć na zainteresowanie kolekcjonerów, którzy nie będą się zastanawiać, czy warto wyłożyć pokaźną sumę na zakup nagrań i słuchanie ich w domowym zaciszu.

red./PAP