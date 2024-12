Magdalena Biejat - kandydatka Nowej Lewicy na prezydenta

Nowa Lewica - razem z PPS i Unią Pracy - tworzy parlamentarny klub Lewicy. Kiedy w październiku kongres partii Razem zdecydował o opuszczeniu klubu Lewicy i utworzeniu koła partii Razem w Sejmie, Biejat była jedną z tych polityczek, które zdecydowały o pozostaniu w klubie Lewicy, a opuszczeniu partii Razem.

Biejat w partii Razem była od 2015 roku, a od 2022 r. była jej współprzewodniczącą.

Po wyjściu Razem z klubu Lewicy Biejat w Studiu PAP powiedziała, że wraz z koleżankami opuściły partię, nie mogąc poprzeć "szkodliwej decyzji" o odejściu Razem z klubu Lewicy, co ona odbiera jako osłabianie Lewicy.

W wyborach samorządowych 2018 r. Magdalena Biejat wystartowała do rady dzielnicy Praga-Północ z listy Komitetu Wyborczego Jana Śpiewaka - Wygra Warszawa, nie została jednak wybrana. Sukcesu nie odniosła też, startując do Parlamentu Europejskiego w 2019 r., do którego kandydowała z listy Lewicy Razem.

W wyborach w 2019 uzyskała mandat poselski, startując z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W IX kadencji Sejmu Biejat była wiceprzewodniczącą klubu Lewicy. Została też przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, co wzbudziło sprzeciw posłów PiS. Ostatecznie na ich wniosek została odwołana. Teresa Wargocka (PiS) argumentowała wówczas, że poglądy polityczne, która prezentuje Biejat w licznych wywiadach - m.in. w sprawie modelu rodziny - nie są podzielane przez większość naszego społeczeństwa, a przecież głosi je przewodnicząca komisji, "w której zapadają decyzje o polityce państwa wobec rodzin".

Biejat w 2020 r. wskazywała, że "aborcje były, są i będą". „Różnica pomiędzy dobrym, a złym prawem polega na tym, że wtedy, kiedy prawo jest restrykcyjne, tak jak u nas, aborcja jest dostępna dla tych, których stać na to, żeby wyjechać za granicę, czy zapłacić dość wysoką kwotę za sprowadzenie pigułek farmakologicznych” – podkreślała posłanka Lewicy.

„Każda kobieta – bez względu na to, gdzie mieszka, ile ma pieniędzy, ile ma dzieci i czy te dzieci chce mieć, czy ich nie chce – musi mieć prawo do legalnej aborcji. Bez kompromisów” – mówiła. Już jako wicemarszałkini Senatu, którą została 13 listopada 2023 r., Biejat popierała postulaty organizacji pozarządowych, organizacji pomocowych działających na granicy polsko-białoruskiej o to, aby w trybie natychmiastowym zaprzestać pushbacków. Zaprosiła szefa MSWiA do wypracowania kompleksowej polityki migracyjnej.

Będzie to kolejna kampania, w której Biejat będzie konkurować z wiceszefem PO, prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. W tegorocznych wyborach samorządowych startowała jako kandydatka na prezydenta Warszawy z poparciem Nowej Lewicy, Lewicy Razem, Polskiej Partii Socjalistycznej, Unii Pracy oraz stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. W pierwszej turze wyborów z 7 kwietnia (zakończonych reelekcją Trzaskowskiego) zajęła trzecie miejsce wśród szóstki kandydatów, otrzymując 12,86 proc. głosów.

Podczas kampanii samorządowej Biejat poruszała m.in. temat kryzysu mieszkaniowego w stolicy. Zaprezentowała kompleksowy program mieszkaniowy, który miał na celu wprowadzenie społecznej agencji najmu. Biejat chciała zbudowania mieszkań na wynajem o regulowanym czynszu i jak najwyższej jakości na osiedlach społecznych.

Biejat w kampanii mówiła też, że Warszawa, jako europejska stolica, powinna zadbać o grupy wrażliwe, m.in. LGBT. Zapowiedziała, że po wygranej będzie realizowała w praktyce zapisy karty LGBT, w której dla niej kluczową jest sprawa edukacji - wspieranie młodzieży LGBT w szkołach oraz wsparcie dla nauczycieli w tym, żeby mogli lepiej wspierać swoich uczniów z tej społeczności.

Magdalena Biejat urodziła się 11 stycznia 1982 r. w Warszawie. Z wykształcenia jest tłumaczką literatury hiszpańskojęzycznej. W 2006 r. ukończyła studia socjologiczne na Uniwersytecie w Grenadzie, a w 2007 r. – studia podyplomowe z zarządzania organizacjami pozarządowymi, organizowane przez Collegium Civitas w Warszawie i Instytut Studiów Politycznych PAN.

W latach 2012–2019 pracowała w Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Współpracowała też z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i Fundacją im. Stefana Batorego. Jako wolontariuszka pomagała osobom bezdomnym.

