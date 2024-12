47 punktów karnych naraz!

Policjanci z Zespołu ds. Wykroczeń Komendy Powiatowej Policji w Otwocku nie mieli żadnych wątpliwości, nakładając na 38-latkę 47 punktów karnych. Kobieta m.in. spowodowała zagrożenie w ruchu drogowym, nie korzystała z pasów bezpieczeństwa, korzystała z telefonu komórkowego oraz nie stosowała się do poleceń osoby uprawnionej do kierowania ruchem. Sąd zdecyduje o skierowaniu kobiety na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy.

To, że pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo, powinien wiedzieć każdy kierowca, szczególnie kiedy osoba kierująca ruchem nadaje sygnał „STOP”. Niestety jednak nadal zdarzają się kierowcy, którzy w rejonie przejść dla pieszych, zamiast zachować szczególną ostrożność, pędzą do celu, nie myśląc o innych uczestnikach ruchu drogowego.

Otwocka policja przyjęła zgłoszenie od dyrekcji jednej z otwockich szkół o kierowcy Skody, który ignorując polecenia osoby kierującej ruchem, nie tylko nie ustąpił pierwszeństwa pieszym, ale z impetem wjechał na przejście dla pieszych, stwarzając realne zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Sytuacja była o tyle niebezpieczna, że miała miejsce na często uczęszczanym przejściu przy jednej ze szkół w Otwocku.

Policjanci przesłuchali świadków, w rozwiązaniu sprawy pomocny okazał się również nowoczesny system monitoringu miejskiego, który uwiecznił poczynania nieodpowiedzialnego kierowcy. Policjanci szybko ustalili, że Skodą kierowała 38-letnia mieszkanka powiatu otwockiego.

Kobieta została wezwana do otwockiej jednostki, w trakcie prowadzonych czynności kobieta nie wykazała żadnej skruchy, twierdząc, że przecież nikomu nic się nie stało.

Policjantka prowadząca postępowanie była jednak innego zdania. Poinformowała kobietę, że ta swoim postępowaniem popełniła szereg wykroczeń, w tym spowodowała zagrożenie w ruchu drogowym, nie korzystała z pasów bezpieczeństwa, za to korzystała z telefonu komórkowego oraz nie stosowała się do poleceń osoby uprawnionej do kierowania ruchem. Policjantka nałożyła na kobietę 47 punktów karnych oraz poinformowała, że skieruje sprawę do sądu.

Warto zaznaczyć, że w przypadku, gdy kierowca przekroczy 24 punkty karne, policja kieruje wniosek o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji. O dalszym losie kobiety zadecyduje sąd.

Pamiętajmy, że swoim zachowaniem odpowiadamy za bezpieczeństwo nie tylko własne, ale też innych uczestników ruchu drogowego. Nie warto więc ryzykować! W rejonie przejścia dla pieszych kierowca powinien zachować szczególną ostrożność. Przypominamy, że osoby rażąco naruszające przepisy prawa, nie będą mogły liczyć na taryfę ulgową.

KSP/red.