Bezpieczne zakupy przedświąteczne 2024

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas radości, ale także wzmożonych przygotowań i zakupów, podczas których często tracimy czujność. Niestety, jest to również moment, który wykorzystują przestępcy. Aby cieszyć się spokojnymi świętami, warto pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa podczas zakupów – zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w sieci.

W tym roku niedziele handlowe przypadają na 15 i 22 grudnia, co stanowi świetną okazję, aby zaplanować zakupy z wyprzedzeniem, unikając tłoku i pośpiechu.

Jak chronić siebie i swoje rzeczy w zatłoczonych miejscach?

Przedświąteczne tłumy to idealna okazja dla kieszonkowców. Aby uniknąć problemów:

Przechowuj pieniądze, dokumenty i klucze w trudno dostępnych miejscach. Najbezpieczniej trzymać je w wewnętrznych kieszeniach odzieży.

Torebki i plecaki trzymaj zamknięte i blisko siebie. Unikaj przechowywania wartościowych przedmiotów w tylnej kieszeni spodni.

Podczas płacenia kartą zachowaj dyskrecję. Nigdy nie zapisuj numeru PIN na karcie ani nie udostępniaj go osobom postronnym.

Pilnuj dzieci podczas zakupów. Naucz je, aby w razie zagubienia zwróciły się o pomoc do obsługi sklepu lub funkcjonariusza Policji.

Bezpieczeństwo w sieci – na co zwrócić uwagę?

Coraz więcej osób robi zakupy przez Internet, co wykorzystują cyberprzestępcy. Aby uniknąć oszustw:

Kupuj wyłącznie w sprawdzonych sklepach. Sprawdź opinie i dokładne dane kontaktowe sprzedawcy.

Uważaj na oferty z podejrzanie niskimi cenami – mogą to być fałszywe aukcje lub produkty pochodzące z przestępstwa.

Korzystaj z bezpiecznych metod płatności, najlepiej płatności przy odbiorze.

Nigdy nie klikaj w linki z niezweryfikowanych wiadomości e-mail lub SMS. Dotyczy to szczególnie informacji o konieczności dopłaty do przesyłek.

Jeśli zauważysz podejrzane sytuacje w sklepie lub w Internecie, zgłoś je odpowiednim służbom. Przestrzeganie tych zasad pozwoli Ci uniknąć stresujących sytuacji i w pełni cieszyć się magią Świąt Bożego Narodzenia 2024.

(Biuro Prewencji KGP)