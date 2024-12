Polacy rozsądni w podejściu do prezentów. Kierują się ich praktycznością i ceną

Polacy coraz częściej z wyprzedzeniem kupują prezenty świąteczne. Kierują się przy tym ich funkcjonalnością, ale przede wszystkim ceną. Wielu z nich z tego właśnie powodu wybiera do zakupów okres Black Friday i towarzyszących mu przecen. Na liście najchętniej kupowanych prezentów wysoką pozycję zajmują książki, wśród zabawek dominują za to klocki.

– Po pierwsze, siedmiu na 10 Polaków twierdzi, że ich wymarzonym prezentem jest prezent praktyczny. Po drugie, aż 84 proc. Polaków mówi o tym, że dla nich ważna jest cena produktu. W te ramy idealnie wpasowują się książki – mówi agencji Newseria Katarzyna Ciechanowska-Ciosk, dyrektor zarządzająca Amazon.pl. – Widzimy, że podczas różnych okazji zakupowych w okresie przedświątecznym Polacy bardzo chętnie kupują książki papierowe, ale zauważamy też zmianę tendencji na rynku – oprócz tego, że czytamy książki papierowe, powieści, biografie, to zaczynamy też sięgać po e-książki i czytniki książek, takie jak Kindle.

Jak wynika z ubiegłorocznego badania Amazon.pl, przeprowadzonego we współpracy z IBRiS, przy wyborze prezentu kierujemy się przede wszystkim jego funkcjonalnością (58 proc.) i jakością (54 proc.), a w mniejszym stopniu zwracamy uwagę na preferencje osoby obdarowywanej (35 proc.) czy emocjonalny przekaz (30 proc.).

– Polacy kupują też chętnie produkty kosmetyczne, elektronikę, czy to drony, czy sprzęt AGD, jak ekspresy do kawy, różne produkty beauty, nie tylko kosmetyki, ale też inne produkty, ale przede wszystkim zabawki. Jesteśmy w okresie przedświątecznym, listy do świętego Mikołaja już napisane i rodzice przygotowują się, by podarować dzieciom ich wymarzone prezenty, buszują w sieci i kupują wymarzone zabawki – mówi Katarzyna Ciechanowska-Ciosk.

Ankietowani przez IBRiS Polacy lubią poszukiwanie i kupowanie prezentów – 75 proc. respondentów w ubiegłym roku zamierzało wręczyć swoim bliskim upominek. Jak wskazuje badanie zlecone przez VeloBank, co trzecia osoba planuje odwiedzić sklepy kilka tygodni wcześniej, a prawie połowa stara się kupować prezenty w rozsądnej cenie. Podobny odsetek korzysta przy tym z promocji. Dlatego też Black Friday i towarzyszące mu akcje promocyjne są tak popularne w Polsce.

– Niektórzy klienci szukali już prezentów świątecznych, inni kupowali produkty codziennego użytku, a my staraliśmy się zapewnić im wyjątkowe promocje we wszystkich kategoriach zakupowych. Tegoroczny Black Friday Week był dla naszego sklepu rekordowy – zarówno pod kątem wartości sprzedaży, jak i liczby zamówionych produktów – podsumowuje dyrektor zarządzająca Amazon.pl.

Tegoroczne badanie Amazon.pl wskazuje, że 30 proc. rodziców czekało na Black Friday, by kupić prezenty mikołajkowe lub świąteczne. Najpopularniejsze prezentowe wybory to przede wszystkim klocki (56 proc.) oraz gry planszowe i łamigłówki (42 proc.). Mniej więcej jedna trzecia rodziców wskazała na puzzle, a ponad jedna czwarta na zabawki interaktywne lub elektroniczne (28 proc.) oraz pluszaki lub misie (26 proc.). Najliczniejsza grupa rodziców przeznacza na zakup zabawek jednorazowo budżet w wysokości od 100 do 200 zł (41 proc.) lub od 51 do 100 zł (39 proc.).

W ubiegłym roku 44 proc. badanych Polaków deklarowało, że kupuje prezenty w sklepach internetowych. Największą korzyścią, ich zdaniem, jest to, że online można łatwiej i szybciej nabyć prezenty.

– Nie ma idealnej odpowiedzi, kiedy zrobić zakup, żeby dostać go przed świętami, natomiast wchodząc na stronę produktową, można sprawdzić, kiedy dany produkt zostanie do nas wysłany. Teraz pojawia się pytanie, co zrobić, żeby ta dostawa była jeszcze szybsza, i tutaj z pomocą przychodzą nam różnego rodzaju subskrypcje. Na Amazon.pl oferujemy subskrypcję Amazon Prime, w ramach której klienci dostają szybszą darmową dostawę milionów produktów bez minimalnej wartości zamówienia – podkreśla Katarzyna Ciechanowska-Ciosk.

newseria/red.