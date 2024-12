Sting w 2025 roku zagra w Polsce dwukrotnie. Podano kolejną datę

Światowa trasa koncertowa „Sting 3.0” rozpoczęła się tego lata w Europie, a niedawno zakończyła się jej północnoamerykańska odsłona. W ramach tournee, 17-krotnemu zdobywcy Grammy na scenie towarzyszą wirtuoz gitary i wieloletni współpracownik, Dominic Miller oraz perkusista Chris Maas. Artyści wspólnie wykonują najbardziej elektryzujące hity z ponadczasowej dyskografii Stinga, jak również te utwory, który wybrzmiewają rzadziej.

Instrumentalne trio zagra też dwa koncerty w Polsce: 20 października 2025 roku w Tauron Arenie Kraków oraz dzień później w PreZero Arenie Gliwice.

Sprzedaż biletów na drugi występ Stinga rozpocznie się w piątek, 13 grudnia. Natomiast bilety na koncert pod Wawelem można kupić już od kilku tygodni.

Trasę promuje utwór „I Wrote Your Name (Upon My Heart)”, który Sting nagrał z Maasem i Millerem, a który zmiksował czterokrotny laureat Grammy, Robert Orton. Piosenka miała premierę we wrześniu. (PAP Life)

mdn/ag/gn/