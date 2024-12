IMGW: grudzień do tej pory cieplejszy od średniej o ponad stopień Celsjusza

Według analiz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej anomalia średniej temperatury powietrza w pierwszych sześciu dniach grudnia wyniosła plus 1,3 st. Celsjusza. Ostatni miesiąc roku był też cieplejszy niż norma w latach 1991-2020 - podał instytut.

Od początku grudnia najniższa dobowa średnia temperatury wyliczona dla całego obszaru kraju nie spadła poniżej zera. Najchłodniej było 6 grudnia - wtedy średnia wyniosła 1,4 st. C. Najcieplej było natomiast 3 grudnia - średnia wyniosła 3,2 st. C.

Jak powiedziała w listopadzie w Baku na szczycie klimatycznym COP29 sekretarz generalna Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) Celeste Saulo, rok 2024 będzie najcieplejszym w historii pomiarów w efekcie serii wyjątkowo wysokich miesięcznych średnich temperatur na całym świecie.

Według najnowszego raportu „State of the Climate 2024”, od stycznia do września 2024 r. średnia globalna temperatura wyniosła 1,54 stopnia Celsjusza powyżej poziomu przedindustrialnego (lata 1850-1900), zaś lata 2015-2024 były najcieplejszą dekadą w historii pomiarów.

„Po raz kolejny ogłaszamy czerwony alert, (…) to kolejne SOS dla klimatu” – podkreśliła szefowa WMO.

„Rekordowe opady deszczu i powodzie, gwałtowne nasilenie się cyklonów tropikalnych, śmiertelne (w skutkach) upały, bezprecedensowe susze i katastrofalne pożary, które w tym roku widzieliśmy w różnych częściach świata, to niestety nasza nowa rzeczywistość i przedsmak tego, co czeka nas w przyszłości” – podkreśliła Saulo.

PAP/red.