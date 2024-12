Ten eksperyment mówi wiele o tym, jak działa psi umysł. Najnowsze odkrycie naukowców

Naukowcy z węgierskiego Uniwersytetu Loránda Eötvösa sprawdzili, czym kierują się psy podczas rozróżniania przedmiotów. W eksperymencie wzięło udział 35 czworonogów, które zostały wytrenowane do przynoszenia konkretnej zabawki ukrytej w stosie innych.

Test składał się z ośmiu zadań. W czterech z nich psy musiały wybierać między użytym w treningu obiektem, a obiektem o podobnym kształcie lub fakturze. W kolejnych czterech próbach psy wybierały między dwoma obiektami: jednym podobnym do docelowego pod względem kształtu, ale o innej fakturze, a drugim o tej samej fakturze, lecz innym kształcie.

Psy często podchodziły najpierw do obiektu pasującego kształtem, ale ostatecznie wybierały pasujący fakturą.

Sugeruje to, że początkowo kierowały się wzrokiem, aby zbliżyć się do przedmiotu podobnego do docelowego pod względem kształtu, jednak ostateczna decyzja opierała się na bodźcach dotykowych.

Wyniki te pokazują, że podczas identyfikowania różnych obiektów psy - podobnie jak ludzie - polegają na różnych modalnościach sensorycznych, choć robią to tylko w pewnym stopniu – podsumowują naukowcy.

Poczynione obserwacje mogą pomóc także w lepszym zrozumieniu ludzi.

"Badanie to otwiera drogę do kolejnych porównawczych analiz, mających na celu sprawdzenie potencjalnego wpływu używania narzędzi na obserwowaną u ludzi tendencję do zwracania uwagi na kształt" – stwierdzają autorzy eksperymentu. (PAP)

Marek Matacz

grg/