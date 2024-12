Pacjenci na chemioterapii mogą korzystać z czepków ograniczających wypadanie włosów

W przesłanym PAP komunikacie WCO poinformowało, że w środę pierwsza pacjentka skorzystała z tzw. czepka chłodzącego, który – według zapewnień – znacząco minimalizuje ryzyko utraty włosów spowodowanej przez chemioterapię.

Cytowana w informacji prasowej p.o. ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej i Immunoonkologii z Pododdziałem Dziennym i Izbą Przyjęć dr n. med. Krystyna Bratos wyjaśniła, że podawane podczas chemioterapii cytostatyki działają na komórki, które się dzielą, w tym również na cebulki włosów.

"Czepek chłodzący zmniejsza dopływ krwi do mieszków włosowych podczas podawania leku, ograniczając dystrybucję cytostatyków do cebulek włosów. W ten sposób zmniejsza się ryzyko ich wypadania" – wskazała.

Pacjent musi założyć czepek na 30 minut przed podaniem leku. Chory musi mieć założone urządzenie przez cały czas podawania medykamentu i około 60 do 90 minut po chemioterapii. W trakcie podawania leku pacjent może na krótko odłączyć się od sprzętu, np. by pójść do toalety. Według zapewnień, dyskomfort spowodowany odczuciem zimna trwa jedynie przez pierwszy kwadrans korzystania z czepka.

Cytowana w komunikacie pacjentka WCO, która skorzystała z czepka, zaznaczyła, że zastosowanie go podniosło ją na duchu.

"Oczywiście, nastawiłam się, że mogę stracić włosy, ale jeżeli jest szansa, że może tak nie być, że może być lepiej, to dlaczego nie spróbować" – podkreśliła pacjentka.

WCO nabyło czepki chłodzące wraz z wyposażeniem nowego pododdziału chemioterapii jednodniowej w nowym budynku ambulatoryjnym przy ul. Strzeleckiej.

Zastępca rzecznika prasowego WCO Nicole Młodziejewska przekazała PAP, że lecznica kupiła łącznie cztery czepki w różnych rozmiarach. Dodała, że z urządzenia chłodzącego jednocześnie mogą korzystać dwie osoby. Jak zapewniła, stosowanie czepków będzie teraz standardowo proponowane pacjentom przechodzącym chemioterapię.

Urządzenia kosztowały ponad 163 tys. zł, ale na większość tej kwoty lecznica otrzymała dofinansowanie z UE.

PAP/red.