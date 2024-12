IMGW ostrzega przed oblodzeniem i marznącymi opadami

Instytut wydał ostrzeżenie przed oblodzeniem dróg w województwie małopolskim. Obowiązuje ono od środy, 4 grudnia od godz. 18, do godziny 8 rano w czwartek, 5 grudnia. Prawdopodobieństwo wystąpienia oblodzenia wynosi 80 procent.

"Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura powietrza obniży się do około minus 3 st. C, temperatura minimalna przy gruncie około minus 6 st. C" - podał IMGW.

Wydał także ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla województwa podkarpackiego, które zacznie obowiązywać w czwartek, 5 grudnia o godz. 7.30 i będzie aktualne do piątku, 6 grudnia, do godz. 7.30.

Dla woj. dolnośląskiego IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed marznącymi opadami - zacznie ono obowiązywać w czwartek, 5 grudnia o godz. 7.30 i pozostanie aktualne do piątku, 6 grudnia do godz. 6.30.

Instytut poinformował także na platformie X, że w nocy ze środy na czwartek "będzie pochmurnie, a na południowym zachodzie możliwe będą przejaśnienia". Wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem, miejscami mżawki, a na południu głównie śniegu, lokalnie niewykluczona mgła. Według IMGW temperatura minimalna wyniesie od minus 4 st. C na południu, około 1 st. w centrum do 4 st. nad morzem. Miejscami będzie ślisko, wiatr słaby z kierunków zachodnich.

PAP/red.