Kaczyński: Postanowiliśmy poprzeć dr. Nawrockiego na kandydata na prezydenta RP

Postanowiliśmy poprzeć doktora Karola Nawrockiego jako kandydata na prezydenta RP, bo to jest w interesie naszej ojczyzny, Polski - oświadczył w niedzielę w Krakowie prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak zaznaczył, jest to polski patriota i człowiek zdrowego rozsądku.

W niedzielę podczas obywatelskiego spotkania w Hali Sokół w Krakowie prezesa PiS Jarosław Kaczyński podkreślił, że nie musi trwać w kraju wojna polsko-polska.

"Postanowiliśmy poprzeć prezesa dr. Karola Nawrockiego, bo uznaliśmy, że to jest w interesie naszej ojczyzny - Polski, że to najlepszy kandydat na prezydenta RP" - powiedział prezes PiS.

Zaznaczył, że jest to "ktoś, kto jest polskim patriotą i udowodnił to niejeden raz. Jest on jednocześnie człowiekiem przenikliwym, człowiekiem zdrowego rozsądku" - wskazał Kaczyński.

"Wojna nie musi trwać. Prezes IPN, doktor Nawrocki jest naprawdę człowiekiem, który może pokazać, iż rola prezydenta Rzeczypospolitej wynikająca z Konstytucji RP, ale także i z polskiej tradycji (...) to może być rola z jednej strony kojąca te bardzo dzisiaj wzburzone fale, ale z drugiej strony także to będzie rola ku powrotowi do tego wszystkiego, co jest dobre, ale także ku nowym pomysłom, bo my te nowe pomysły mamy" - mówił Kaczyński.

Zastrzegł, że nie chodzi tylko o mechaniczny powrót do tej polityki, która przynosiła sukcesy w ciągu ośmiolecia, choć oczywiście jak w każdej polityce zdarzały się błędy, niedociągnięcia, potknięcia, ale o nowy etap naszego rozwoju. "Ten etap, którego symbolem może być nasze staranie o to, aby w naszym kraju rozwijała się także sztuczna inteligencja, czyli szczyt nowoczesności dzisiejszego świata" - powiedział prezes PiS.

Wybory prezydenckie odbędą się w maju 2025 r.

PAP/red.