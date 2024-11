W sobotę śnieg i śnieg z deszczem, w górach zamiecie

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, szczególnie na północnym wschodzie i na zachodzie kraju. Opady śniegu zwykle słabe, możliwe właściwie w całym kraju, ale najbardziej na południu, zachodzie i na Pomorzu. Na Wybrzeżu możliwe także opady deszczu ze śniegiem, a w drugiej połowie nocy burze. Najsilniejsze opady śniegu będą w górach, szczególnie w Karpatach zachodnich i w Sudetach, gdzie możliwy będzie przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm.

Temperatura minimalna wyniesie od minus 5 st. C na północnym wschodzie, około minus 3 st. C w centrum, do 0 st. C na krańcach zachodnich i 2 st. C na Wybrzeżu. Najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat. Tam lokalnie spadek temperatury do minus 8 st. C.

Wiatr w nocy na wschodzie kraju słaby, na zachodzie umiarkowany i porywisty, w porywach miejscami do 55 km/h, wiejący z zachodu i południowego zachodu. Największy wzrost prędkości wiatru na Wybrzeżu – do dość silnego i silnego, w porywach do 85 km/h. Silny wiatr także wysoko w górach. Będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

W sobotę w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady śniegu głównie na południu i na północnym wschodzie. Na zachodzie i nad morzem okresami opady deszczu ze śniegiem. W Karpatach zachodnich, czyli na południu województwa małopolskiego i śląskiego, przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 5 cm.

Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na wschodzie do 5 st. C na zachodzie i na Wybrzeżu. Jedynie w rejonach podgórskich Karpat temperatura poniżej zera, od minus 3 do minus 1 st. C.

Wiatr w sobotę w ciągu dnia umiarkowany, okresami porywisty, na zachodzie i w rejonach podgórskich w porywach do 55 km/h, a na Wybrzeżu w porywach do 70-75 km/h. W godzinach popołudniowych wiatr słabnący, a w górach ponownie zamiecie śnieżne.

W nocy z soboty na niedzielę we wschodniej części kraju zachmurzenie duże, nawet z rozpogodzeniami, miejscami słabe opady śniegu. We wschodniej połowie kraju temperatura minimalna wyniesie od minus 5 do minus 1 st. C. W rejonach podgórskich nawet do minus 8 st. C. Na zachodzie zachmurzenie duże i deszcz przechodzący w deszcz ze śniegiem i deszcz okresami powodujący gołoledź.

W zachodniej części kraju temperatura minimalna od minus 1 st. C do zera, a na Wybrzeżu do 2 st. C. Na Wybrzeżu porywy wiatru do 60 km/h. W rejonach podgórskich Sudetów i Karpat nad ranem porywy do 55 km/h. Wiatr południowo-zachodni i południowy.

W niedzielę pełny zakres opadów i wyraźne stopniowe ocieplenia od zachodu.

