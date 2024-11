20 lat „Dr House’a”! Serial, który podbił świat, świętuje jubileusz

Tak jak MacGyver potrafił zbudować helikopter z gumki recepturki i paczki zapałek, tak doktor Gregory House potrafił odróżnić katar suchy od mokrego na podstawie samego spojrzenia w oczy. Nie było choroby, której nie potrafił zdiagnozować, tak samo jak nie ma innego niż Hugh Laurie aktora, którego można by sobie wyobrazić w tej roli. A jednak nie od razu było pewne, że to właśnie Brytyjczyk wcieli się w główną postać. Producenci rozważali też kandydatury Denisa Leary’ego, Davida Crossa, Roba Morrowa i Patricka Dempseya. Morrow miał już doświadczenie w podobnych rolach. To on wcielał się w doktora Joela Fleischmanna w „Przystanku Alaska”. Z kolei Dempsey znalazł niedługo później zatrudnienie w „Chirurgach”.

Wśród aktorów, którzy stawili się na przesłuchaniu do roli House’a był słynny agent Cooper z „Miasteczka Twin Peaks” – Kyle MacLachlan. Nie poszło ono po jego myśli, a później opisywał je jako jedno z najgorszych przesłuchań w jego życiu. Zupełnie przeciwnie zaprezentował się Hugh Laurie, choć swoje wideo na potrzeby przesłuchania nakręcił w łazience hotelowej w Namibii, w którym to kraju kręcił „Lot Feniksa”. Aktor zachwycił producenta wykonawczego serialu, Bryana Singera. „Tego mi było potrzeba! Amerykanina!” – miał powiedzieć nieświadomy tego, że Laurie jest Brytyjczykiem.



Hugh Laurie zagrał we wszystkich odcinkach

W sumie wyemitowano 178 odcinków „Dra House’a”. Hugh Laurie był jedyną osobą z obsady, która wystąpiła w nich wszystkich. Najbardziej zaskoczony musiał być sam Laurie, który po przeczytaniu pierwszej wersji scenariusza myślał, że głównym bohaterem serialu będzie dr Wilson (produkcja nie miała wtedy jeszcze takiego tytułu, pod jakim znana jest teraz). Aktor nie wierzył, że postać taka jak House może być głównym bohaterem serialu. Stało się inaczej, a Lauriemu w kreowaniu tytułowej roli pomogło to, że lekarzem był jego ojciec. Gwiazdor nie krył, że czuje się trochę winny temu, że płacą mu o wiele więcej za zostanie fałszywą wersją swojego ojca. W pierwszym sezonie Laurie dostawał 50 tysięcy dolarów za odcinek. W ósmym było to już 700 tysięcy.

Postać Gregory’ego House’a została zainspirowana Sherlockiem Holmesem. Obaj mieszkali pod adresem 221B. Z kolei Holmes został zainspirowany lekarzem, którego Arthur Conan Doyle poznał w trakcie swoich studiów medycznych. Specjalnością doktora Josepha Bella było stawianie diagnoz. Inspiracją do powstania serialu była natomiast kolumna z gazety „The New York Times”, w której opisywano rzadkie przypadki medyczne.

„Dr House” nadawany był w amerykańskiej telewizji od 16 listopada 2004 do 21 maja 2012 roku. Jego twórcami byli David Shore i Paul Attanasio. W pozostałych rolach wystąpili w nim Lisa Edelstein, Robert Sean Leonard, Jesse Spencer, Jennifer Morrison, Omar Epps, Olivia Wilde, Peter Jacobson oraz Kal Penn. W 2008 roku "Dr House" był najczęściej oglądanym serialem na świecie, a na jego koncie jest pięć nagród Emmy, dwa Złote Globy oraz dziewięć nagród People’s Choice.

red./PAP