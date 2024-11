Rozbita zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się kradzieżami aut na terenie Polski, Niemiec i Austrii

Wspólne działania funkcjonariuszy z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej, Austrii i Niemiec, koordynowane przez Europol oraz Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu, zaowocowały rozbiciem zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się kradzieżami pojazdów, paserstwem części i podzespołów samochodowych oraz oszustwami asekuracyjnymi. Wielomiesięczna, skrupulatna praca operacyjna, a także szereg czynności dochodzeniowo-śledczych, doprowadziły policjantów zajmujących się na co dzień zwalczaniem przestępczości samochodowej z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu do zatrzymania 9 członków grupy, w tym jej szefa, zabezpieczenia sprzętu służącego do kradzieży aut, kilkuset części samochodowych i kilkunastu pojazdów oraz ponad 100 tys. zł w gotówce. Członkowie rozbitej grupy działali na terenie Polski, Austrii i Niemiec. Decyzją sądu siedmioro z zatrzymanych osób zostało tymczasowo aresztowanych. Grozi im teraz kara do 10, a w przypadku szefa grupy do 15, lat pozbawienia wolności.