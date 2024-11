Mamba czarna u bram. Mieszkańcy Durbanu ostrzeżeni przed zagrożeniem ze strony jednego z najgroźniejszych węży Afryki

Ukąszenie mamby czarnej stanowi poważne zagrożenie dla życia człowieka. Ten niezwykle jadowity wąż z rodziny zdradnicowatych, do której należą także kobry i tajpany, uznawany jest za jeden z najniebezpieczniejszych gatunków na świecie.

Mamba czarna występuje w wielu regionach Afryki Subsaharyjskiej, od Senegalu i Sudanu po południowe krańce kontynentu. Ze względu na swoje rozmiary, ten największy jadowity wąż w Afryce, którego długość może dochodzić nawet do 4,5 metra, jest trudny do przeoczenia. Mimo to, mamby czarne są zwinne, poruszają się z prędkością nawet do 24 km/h i łatwo ukrywają się w szczelinach, a także na drzewach, gdzie czatują na drobne ssaki i ptaki.

Ich łacińska nazwa, Dendroaspis, co oznacza "wąż drzewny", oddaje ich zdolność do sprawnego poruszania się wśród gałęzi. W odróżnieniu jednak od innych drzewnych węży, mamby czarne stosunkowo często przemieszczają się również po ziemi, a ich zainteresowanie ludzkimi osadami nie jest przypadkowe. Mamby przyciąga obecność gryzoni, które chętnie zamieszkują tereny przydomowe, a także drobiu, na który z łatwością mogą zapolować.

Obecnie mieszkańcy południowoafrykańskiego Durbanu zostali ostrzeżeni przed wzmożoną aktywnością mamb czarnych, które weszły w okres godowy. Travis Naidoo, specjalista od węży i twórca kanału „Snakes At Any Time”, zaleca, aby zadbać o czystość otoczenia domów, uszczelnić wszelkie potencjalne wejścia do wnętrza budynków oraz zachować szczególną ostrożność podczas spacerów.

Urzędnicy z Durbanu uruchomili specjalną linię telefoniczną, na którą można zgłaszać przypadki pojawienia się mamb w okolicach domów. W Durbanie można napotkać także inne niebezpieczne gatunki, takie jak mamba zielona czy miejscowe gatunki kobr.

Źródło: Interia