Prognoza pogody na 9 i 10 listopada

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1021 hPa. Przewiduje się jego spadek.

W sobotę zachmurzenie duże, na zachodzie, w centrum i południu większe przejaśnienia i lokalnie rozpogodzenia. Rano miejscami zanikające mgły, początkowo ograniczające widzialność do 200 m. Na północy i wschodzie możliwe słabe opady mżawki. Temperatura maksymalna 4-8 st. C, cieplej na południu, w rejonach podgórskich 10-13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo w rejonach górskich Sudetów dość silny, w porywach do 55 km/h, południowo-wschodni i wschodni.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami i w obszarach występowania mgieł duże. Silne zamglenia i miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m, w rejonach podgórskich do 100 m. Na przeważającym obszarze mgły mogą marznąć, a lokalnie osadzać szadź. Miejscami na drogach ślisko. Temperatura minimalna od minus 3 st. C do minus 1 st. C, na krańcach zachodnich i północnych do 2 st. C, w dolinach podgórskich od minus 6 st. C do minus 4 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. Wysoko w Sudetach wiatr porywisty.

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, rano miejscami duże. Rano zanikające mgły, początkowo ograniczające widzialność do 200 m, a na Podlasiu możliwa także mżawka. Temperatura maksymalna 4-8 st. C, cieplej na południu - do 10 st. C, w rejonach podgórskich do 12 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-wschodni.

W Warszawie w sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i po południu z rozpogodzeniami. Początkowo możliwe opady mżawki. Temperatura maksymalna 8 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-wschodni. W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane. Możliwe silne zamglenia. Temperatura minimalna około minus 1 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni. W niedzielę w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.

PAP/red.