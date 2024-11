Daria Zawiałow opublikowała "najważniejszy klip w jej życiu"

Albumem „Dziewczyna pop” Daria Zawiałow podbiła serca polskiej publiki - pokrył się on podwójną platyną. Artystka zaprezentowała właśnie piąty, promujący płytę singiel - „Ballada o Niej”, w którym opowiada o swojej zmarłej babci. Utwór ilustruje teledysk, który Zawiałow określa "najważniejszym klipem w jej życiu". Nagrała go w Nowym Jorku, wspólnie ze swoim partnerem życiowym - operatorem Mateuszem Dziekońskim.

„Ballada o Niej” to najbardziej osobista piosenka z całego albumu. Utwór opowiada o babci artystki, która niespodziewanie odeszła latem ubiegłego roku.

Teledysk do tego utworu powstał jesienią w Nowym Jorku. Tym razem Daria Zawiałow zrezygnowała z rozmachu realizacyjnego i ekipy produkcyjnej. O pomoc zwróciła się do swojego partnera, operatora Mateusza Dziekońskiego. Para wspólnie wymyśliła koncepcję klipu, zajęła się reżyserią, zdjęciami, produkcją, charakteryzacją i rekwizytami. Co ciekawe, zdjęcia zostały zarejestrowane na taśmie.

Teledysk to migawki z życia kilku seniorów. Klip otwierają i zamykają nagrania z prywatnego archiwum Zawiałow.

W październiku piosenkarka zainaugurowała drugą część trasy koncertowej - „Pete Stop”. Po występie w Rzeszowie, artystka zaśpiewa w Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Warszawie, Ostrowie Wielkopolskim i Katowicach.

