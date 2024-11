Prognoza pogody na 5 i 6 listopada

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1017 hPa. Przewiduje się stan stały ciśnienia.

We wtorek na wschodzie i w centrum kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie duże z większymi przejaśnieniami. Rano na południowym zachodzie możliwe słabe opady mżawki. W pierwszej połowie dnia miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m, w kotlinach do 100 m. Najdłużej mgła utrzymywać się będzie na południu i zachodzie kraju. Pod wieczór, zwłaszcza na południu i zachodzie, ponownie miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od 6 st.C do 11 st.C, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat od 3 st.C do 5 st. C. Wiatr słaby, na północnym wschodzie okresami umiarkowany i porywisty, z kierunków południowych, jedynie na północnym wschodzie zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na północnym wschodzie możliwe opady mżawki. W wielu miejscach mgły ograniczające widzialność do 200 m, na południu i wschodzie lokalnie osadzająca szadź i powodująca śliskość nawierzchni. Temperatura minimalna od -4 st.C, -1 st.C na południowym wschodzie i w centrum, do 0 st.C, 3 st.C na pozostałym obszarze; cieplej lokalnie na krańcach północnych Suwalszczyzny i w rejonie wybrzeża około 5 st.C. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków południowych; na obszarach podgórskich Bieszczadów wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.

W środę na zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze kraju małe i umiarkowane. Przed południem miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 6°C miejscami na północy do 11°C na południu. Wiatr na ogół słaby, z kierunków południowych.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 9 st.C. Wiatr słaby, południowo-zachodni i południowy.

W nocy pogodnie. Temperatura minimalna -2 st.C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

W środę w stolicy pogodnie. Temperatura maksymalna 10 st.C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

