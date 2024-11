Chińskie kolosy przypłynęły do Gdańska - są ogromne!

W niedzielę, 27 X, do nabrzeża T3 Baltic Hubu przybił chiński statek Zhen Hua 36, na którego pokładzie znalazły się cztery potężne suwnice STS, już w pełni zmontowane i gotowe do pracy. Wydarzenie to stanowi istotny krok naprzód w rozbudowie Baltic Hubu, który nie tylko stawia na rozwój infrastruktury, ale również na innowacyjność w zarządzaniu logistyką kontenerową.

Rozładunek suwnic, które będą obsługiwały statki kontenerowe przypływające do Baltic Hubu, to proces wymagający precyzji i cierpliwości. W poniedziałek, 4 XI, ruszył rozładunek drugiej z nich. Suwnice imponują rozmiarami: ważą blisko 2 tys. ton i osiągają wysokość ponad 96 metrów w stanie spoczynku. Po podniesieniu wysięgnika ich wysokość sięga nawet 140 metrów – to jeden z największych tego typu sprzętów w Europie. Suwnice wyprodukowane przez chińskiego giganta ZPMC, największego producenta dźwigów na świecie, mogą unosić kontenery o wadze do 65 ton na wysokość 55 metrów i odległość 74 metrów. W przyszłości nabrzeże T3 pomieści ich aż siedem – dostarczone obecnie cztery są pierwszą partią z dwóch planowanych.

Innowacyjność Baltic Hubu wykracza jednak daleko poza wielkość i siłę suwnic. Każda z nich pracować będzie w trybie półautomatycznym, a ich sterowanie i zarządzanie odbywać się będzie zdalnie, co znacznie podnosi efektywność i bezpieczeństwo operacji. Cały proces kontrolowany jest z biurowca, który pełni funkcję centrum dowodzenia i zarządzania analitycznego. To rozwiązanie pokazuje, jak bardzo Baltic Hub stawia na nowoczesność i komfort pracy, co w dłuższej perspektywie może przynieść znaczące korzyści dla operatorów oraz minimalizować ryzyko potencjalnych opóźnień.

Nabrzeże T3 ma być gotowe do obsługi pierwszych statków kontenerowych w 2025 roku, a jego uruchomienie znacząco zwiększy zdolności przeładunkowe Baltic Hubu, umożliwiając obsługę dodatkowych 1,5 miliona TEU. Dzięki temu gdański terminal staje się jeszcze bardziej kluczowym punktem na mapie europejskich połączeń morskich, a w momencie ukończenia inwestycji T3 Baltic Hub zwiększy swoje możliwości przeładunkowe aż o 50%.

Droga suwnic do Gdańska była długa – maszyny wyruszyły z chińskiego portu Changxin i pokonały imponującą odległość ponad 16 tysięcy mil morskich, czyli niemal 29,5 tysiąca kilometrów, zanim dotarły do Polski. To przedsięwzięcie logistyczne dowodzi, jak ważne są inwestycje w infrastrukturę portową na globalnym poziomie i jak wielką wagę przywiązuje się do rozwoju Baltic Hubu.

Obecnie Baltic Hub to największy i najszybciej rozwijający się polski terminal kontenerowy, a jednocześnie jedyny terminal głębokowodny na Bałtyku. Wprowadzenie nowych suwnic i rozbudowa nabrzeża T3 oznacza nie tylko wzrost liczby obsługiwanych kontenerów, ale także dalszy rozwój Polski jako kluczowego węzła logistycznego w tej części Europy. Baltic Hub jest symbolem dynamicznych przemian i otwartości na przyszłość – a jego ambicje z każdym rokiem stają się coraz bardziej rzeczywiste.

Maciej Chrościelewski