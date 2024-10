Prognoza pogody na 31 października i 1 listopada

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami na północy i wschodzie słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna od 10 st. C miejscami na wschodzie i w obszarach podgórskich Karpat do 14 st. C miejscami na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, po południu na północy porywisty, nad morzem wzmagający się do dość silnego, pod koniec dnia w porywach na wybrzeżu wschodnim i środkowym do 75 km/h, z kierunków zachodnich.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, w północnej połowie kraju okresami duże i tam miejscami słabe opady deszczu. Lokalnie w kotlinach górskich mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 3 st. C na krańcach południowych do 10 st. C na północy i 11 st. C nad morzem; w dolinach karpackich lokalnie około 1 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na przeważającym obszarze kraju, oprócz krańców południowych, wzmagający się do umiarkowanego i dość silnego, w porywach do 60 km/h, na północy do 70 km/h, nad morzem dość silny i silny, do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, a w rejonie wybrzeża wschodniego do 100 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, w północnej połowie kraju okresami duże i tam miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11 st. C na północnym wschodzie, około 15 st. C w centrum, do 18 st. C na południu. Wiatr na południu kraju przeważnie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, na północy do 80 km/h, lokalnie na północnym wschodzie do 90 km/h, nad morzem wiatr dość silny i silny, do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

W Warszawie w czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Lokalnie możliwe bardzo słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna około 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna około 8 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 50-60 km/h, zachodni. W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna około 15 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni.

PAP/red.