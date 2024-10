Ksiądz z Osiedla: udział w zabawach halloweenowych to nie grzech

Udział w zabawach halloweenowych to nie grzech, ale uważam, że lepiej ten czas przeżywać jako wigilię Wszystkich Świętych – powiedział PAP ks. Rafał Główczyński prowadzący na YouTube kanał Ksiądz z Osiedla.

Zdaniem duchownego, jeśli udział w halloween traktuje się jedynie jako zabawę na balu przebierańców lub zbieranie cukierków, to nie jest to działanie wbrew wierze.

"Dziś halloween to przede wszystkim różnego rodzaju imprezy. Nie ma sensu dopatrywać się wszędzie wpływów złego ducha albo działań wbrew Bogu" – ocenił.

Jednocześnie zastrzegł, że jeżeli poza przebieraniem się w kostiumy w czasie obchodów halloween pojawią się elementy okultystyczne, jak wywoływanie duchów czy wróżenie z kart, wtedy katolik nie powinien brać w tym udziału.

Ks. Główczyński zauważył, że halloween cieszy się największą popularnością wśród dzieci i młodzieży.

"Pomijając kwestie duchowe, zastanawiam się, czy tak zwyczajnie i po ludzku przebieranie się za potwory albo oblewanie sztuczną krwią ma dobry wpływ na dzieciaki. Wiem od nauczycieli szkół podstawowych, że poprzebierane za mroczne stwory dzieci mocno wczuwały się w rolę i bawiły się na przykład w dźganie kolegi sztucznym nożem albo ucinanie mu głowy" – powiedział.

Dodał, że czasem dzieci zbyt dosłownie traktują towarzyszące halloween hasło: cukierek albo psikus.

"Słyszałem o sytuacji, że dzieciaki wrzuciły jajka do skrzynki na listy osobie, która nie chciała dać im cukierków. Dlatego dorośli powinni tłumaczyć, że jeśli ktoś nie chce brać udziału w halloween, to ma do tego prawo i nie należy robić mu złośliwych psikusów" – zastrzegł.

Duchowny zaapelował do rodziców i nauczycieli, by zamiast zachęcać dzieci do przebierania się za potwory i zombie organizowali dla nich alternatywne imprezy "utrzymane w mniej mrocznym klimacie". Jako przykład podał organizowane w wielu parafiach bale i korowody świętych, podczas których dzieci również mogą się przebierać – tyle że za swoich ulubionych świętych.

Zaznaczył, że on sam co roku organizuje alternatywną do halloween imprezę dla młodzieży o nazwie Light Party.

"Uczestników obowiązuje biały strój dla podkreślenia, że chcemy kierować się ku światłości i dobru, a nie ku ciemności i brzydocie" – wyjaśnił.

Zdaniem duchownego katolicy powinni pamiętać, że halloween ma swoje korzenie w kultach pogańskich, a wierzącym początek listopada powinien kojarzyć się przede wszystkim z uroczystością Wszystkich Świętych i z Zaduszkami.

Ks. Główczyński przypomniał, że w wigilię Wszystkich Świętych w kościołach odbywają się czuwania modlitewne, podczas których oddaje się cześć relikwiom świętych.

"Uroczystość Wszystkich Świętych ma nam przypominać, że po śmierci nasze życie zmienia się, ale się nie kończy, a naszym powołaniem jest niebo. W tych dniach ważne jest też, żebyśmy pamiętali o naszych bliskich, którzy odeszli, żebyśmy odwiedzili cmentarze i modlili się w ich intencji" – podkreślił.

Duchowny przypomniał, że osoby, które w oktawie Wszystkich Świętych odwiedzą cmentarz, przyjmą komunię św. i pomodlą się w intencjach wskazanych przez papieża, mogą uzyskać odpust zupełny za zmarłych.

PAP/red.