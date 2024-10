Polska liderem - mamy najdroższe ceny energii w Europie

Ceny energii w Polsce plasują się na czołowym miejscu wśród najdroższych w Europie – przewyższają norweskie o 2,5 razy i są o 25% wyższe niż te w Niemczech, Szwajcarii i Danii. Wydaje się, że ten koszt energetyczny może być jednym z najwyższych na świecie. Przyczyną takiego stanu rzeczy są przede wszystkim wysokie podatki nakładane na energetykę węglową, na które kolejne polskie rządy przystają, w ramach realizacji unijnej polityki zeroemisyjności i zachęcania do rezygnowania z węgla i gazu.

Obecna średnia dzienna cena energii elektrycznej w Polsce wynosi aż 129,70 euro za MWh. Jest to najwyższy wynik w Europie, a wpływ na to mają zarówno VAT, akcyza, jak i opłaty za uprawnienia do emisji CO2, które muszą wykupić polskie elektrownie. Choć Polska dysponuje dużymi zasobami węgla, to właśnie obciążenia podatkowe podbijają cenę energii, w przeciwieństwie do krajów, gdzie takie opłaty są niższe.

Dane Europejskiej Sieci Operatorów Przesyłowych pokazują, że Polska prowadzi w tym niechlubnym rankingu energetycznym, a za nią plasują się Estonia, Łotwa i Litwa (126,30 euro za MWh) oraz Wielka Brytania (125,10 euro za MWh).

W październiku polskie elektrownie wyprodukowały 52,1% energii z węgla: 32% z kamiennego i 20,1% z brunatnego.

