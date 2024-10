Rekordowe zwolnienia grupowe w Polsce, a może być gorzej

Wskaźniki dotyczące zwolnień grupowych nadal rosną, a eksperci alarmują, że ten trend może się jeszcze długo utrzymać. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w sierpniu kolejne 27 zakładów zadeklarowało zwolnienia grupowe – o pięć więcej niż miesiąc wcześniej i o siedem więcej niż przed rokiem. Do końca sierpnia aż 161 firm ogłosiło plany rozstania się z blisko 19,8 tys. pracowników, co oznacza najgorszy wynik od 2022 roku.

Zdaniem Roberta Lisickiego z Konfederacji Lewiatan, jest to sygnał, że niektóre sektory gospodarki nadal borykają się z trudnościami. Tymczasem Grzegorz Kuliś z Business Centre Club wskazuje, że sytuacja za naszą zachodnią granicą mocno wpływa na polski rynek pracy – Niemcy, główny partner handlowy Polski, zmaga się z recesją i spadkiem zamówień o 5,9 proc., co przekłada się na mniejszą liczbę zamówień w polskim przemyśle. Prognozy są pesymistyczne: przewiduje się, że w Niemczech bankructwo czeka nawet 20 tys. przedsiębiorstw, co może tylko pogłębić problemy polskich firm.

Różnice w skali zwolnień widać też na poziomie lokalnym. Jak pokazują badania przeprowadzone przez „Dziennik Gazetę Prawną” wśród Powiatowych Urzędów Pracy, regiony różnią się skalą problemu. Przykładowo, w Łodzi osiem zakładów zapowiedziało zwolnienie łącznie 1360 pracowników, z czego znaczną część stanowi firma Beko Poland Manufacturing, która planuje pożegnać się z 1093 pracownikami w 2025 roku. Dla porównania, w poprzednim roku liczba zakładów ogłaszających zwolnienia była taka sama, ale dotyczyła mniejszej liczby pracowników – 979 osób.

Podobnie niepokojąca sytuacja panuje w Zielonej Górze, gdzie odnotowano 25-procentowy wzrost zwolnień rok do roku, a także w Warszawie, gdzie 39 firm zgłosiło plany zwolnień obejmujących prawie 5,8 tys. osób. Są także regiony, takie jak Szczecin, gdzie problem zwolnień grupowych pojawił się po raz pierwszy od dłuższego czasu.

