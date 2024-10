Koncert charytatywny dla powodzian "Nadzieja – Razem dla Was!" - w sobotę

Jak wyjaśniono, "cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na pomoc ofiarom powodzi, która we wrześniu zalała tereny południowo-zachodniej Polski". "Koncert poprowadzą Barbara Kurdej-Szatan i Błażej Stencel z TVP, a gościnią specjalną będzie prezeska Fundacji TVP – Katarzyna Dowbor" - czytamy w przesłanej informacji.

"Na warszawskich błoniach PGE Narodowego wystąpią znakomici wokaliści i zespoły muzyczne z orkiestrą Kukla Band pod dyrekcją Zygmunta Kukli. Usłyszymy m.in. takich artystów, jak Lanberry, Olga Szomańska, Bovska, Katarzyna Cerekwicka, Łukasz Zagrobelny, Grzegorz Skawiński, Małgorzata Ostrowska oraz zespoły IRA, Sztywny Pal Azji, Red Lips i Kobranocka" - napisano.

Jak zaznaczono, "w trakcie koncertu Telewizja Polska pokaże, jak obecnie wyglądają tereny, przez które we wrześniu br. przeszła powódź". "Wszystko po to, by uświadomić zarówno uczestnikom koncertu, jak i widzom TVP, że powodzianie, którzy w wielu przypadkach stracili cały dorobek życia, potrzebują naszej pomocy nie tylko teraz, ale również w najbliższych miesiącach, a nawet latach" - wyjaśniono.

"Jestem pod ogromnym wrażeniem hojności widzów Telewizji Polskiej i tego, co do tej pory zrobili dla powodzian. Skala udzielonej pomocy jest imponująca. Mimo że na pomoc osobom dotkniętym przez wrześniowy kataklizm zebraliśmy już ponad 13 mln zł, nie zwalniamy tempa i zachęcamy do dalszego wspierania najbardziej potrzebujących. Tym bardziej, że nadchodzi zima, nie możemy zostawić poszkodowanych przez żywioł samych sobie w tym trudnym czasie" - powiedziała prezeska Fundacji TVP Katarzyna Dowbor, cytowana w informacji.

Podkreśliła, że "koncert +Nadzieja – Razem dla Was!+ to nie tylko występy artystów i dalsza zbiórka pieniędzy, ale też znakomita okazja do tego, by podziękować wszystkim tym, którzy już otworzyli swoje serca i pomogli poszkodowanym przez powódź".

Wyjaśniono, że koncert Telewizji Polskiej wspierają największe stacje radiowe w kraju – Polskie Radio, Radio ZET, Radio Eska i Eska 2 oraz RMF FM – które będą zapraszały swoich słuchaczy do uczestnictwa w wydarzeniu i oglądania go w TVP. "Na scenie na błoniach PGE Narodowego obok prowadzących koncert pojawią się również dziennikarze radiowi, którzy będą zachęcali wszystkich do pomagania. Będą to Ula Kaczyńska (radiowa Jedynka), Kamil Baleja (Radio ZET), Kamil Nosel (Eska i Eska 2) oraz Paweł Jawor (RMF FM)" - czytamy w przesłanej informacji.

"Cały dochód z koncertu – wpływy z bloku reklamowego, który zostanie wyemitowany w przerwie koncertu, wpływy z wiadomości SMS (o treści +Nadzieja+ wysyłanych pod numer 73365) oraz wszystkie wpłaty na konto Fundacji TVP – zostanie przeznaczony na pomoc ofiarom ostatniej powodzi" - napisano, dodając, że "finalną kwotę jako pierwsi poznają widzowie +Pytania na śniadanie+ 28 października".

Telewizja Polska na pomoc powodzianom zebrała już ponad 13 mln zł. Pieniądze wciąż można wpłacać na konto Fundacji TVP: Fundacja TVP, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa. Bank Handlowy w Warszawie S. A. 46 1030 1508 0000 0008 2276 1001 z dopiskiem "Nadzieja".

Przypomniano, że koncert "Nadzieja – Razem dla Was!" jest częścią akcji Telewizji Polskiej #RazemDlaWas, której celem jest mobilizacja Polaków do wsparcia poszkodowanych przez powódź. "Kampania obejmuje zarówno działania medialne, jak i bezpośrednią pomoc na terenach dotkniętych katastrofą. W ramach akcji powstała już m.in. nowa wersja utworu +Moja i Twoja Nadzieja+, która zjednoczyła największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej" - czytamy w informacji.

Transmisja koncertu na żywo - 26 października o godz. 17.30 w TVP1 oraz w serwisie streamingowym TVP VOD. Powtórka - 27 października o godz. 19.50 w TVP Rozrywka.

PAP/red.