Owsiak nie pamięta, czy jest prezesem "Złotego Melona"! Co jeszcze zapomniał?

Jerzy Owsiak podczas rozprawy sądowej stwierdził, że... nie pamięta, czy jest prezesem spółki "Złoty Melon". Takie oświadczenie padło z ust osoby, która zarządza jedną z najbardziej rozpoznawalnych fundacji w Polsce. Sprawa toczy się w Złotoryi, gdzie Owsiak pozwał blogera MatkaKurka, a ten skrupulatnie relacjonuje proces i przytacza zeznania szefa WOŚP.

Bloger nie oszczędza Owsiaka, wskazując na liczne niejasności w jego wypowiedziach. Na przykład, kiedy sąd zwrócił się o przedstawienie wszystkich wynagrodzeń dla "chyba prezesa" i jego żony, główna księgowa spółki odpowiedziała, że nie może przekazać danych za 2013 rok, bo... nie ma jeszcze sprawozdania finansowego. Trudno uwierzyć, że księgowa WOŚP nie dysponuje podstawowymi danymi, ale najwyraźniej nie tylko Owsiak ma problemy z pamięcią.

W trakcie rozprawy bloger dopytywał Owsiaka o szczegóły dotyczące "Złotego Melona", m.in. o to, kto podpisywał umowy z pracownikami. Owsiak nie był pewien, czy to on pełnił te funkcje. Kiedy padło pytanie, czy pamięta, że jest prezesem "Złotego Melona", odpowiedź brzmiała: "Nie pamiętam". Sytuacja jest co najmniej zaskakująca, zważywszy, że spółka ta jest jednym z kluczowych elementów finansowych operacji WOŚP.

MatkaKurka, w swojej relacji, oskarża Owsiaka o wielokrotne mijanie się z prawdą i wskazuje na konkretne rozbieżności. Przykład? Owsiak twierdził, że miasto Warszawa nie poniosło żadnych kosztów związanych z organizacją finału WOŚP. Jednak według dokumentów, które przedstawił bloger, koszty sięgnęły co najmniej 11 928 zł w dwóch dzielnicach, a dalsze wydatki były ukryte pod innymi budżetami.

Czy to jedynie problem z pamięcią, czy może coś więcej? Sprawa pozostaje otwarta, a rozbieżności w zeznaniach Owsiaka budzą coraz więcej pytań.

źródło: niezależna.pl