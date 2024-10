Rozpoczęło się wystawianie skierowań na szczepienie przeciwko COVID-19

Szczepienie jest jednorazowe niezależnie od wcześniej przyjętych dawek szczepionki - podkreśliło Ministerstwo Zdrowia w komunikacie w sprawie realizacji szczepień przeciw COVID-19 w sezonie 2024/2025.

Od ostatniej dawki szczepienia przeciwko COVID-19 zaleca zachowanie co najmniej 3 miesięcy odstępu.

Resort przekazał, że szczepienia powinny być wykonywane u osób o największym ryzyku przebiegu ciężkiego COVID-19, do których należą osoby w wieku 60 lat i starsze, dzieci, młodzież i dorośli z chorobami współistniejącymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, tj. otyłością (BMI?25), cukrzycą, przewlekłą chorobą płuc, przewlekłą chorobą nerek, chorobą układu sercowo-naczyniowego, zaburzeniami neurorozwojowymi, aktywną chorobą nowotworową, chorobą immunosupresyjną lub leczeniem immunosupresyjnym.

W pierwszej kolejności szczepienia będą realizowane u osób w wieku powyżej 12 lat. Otrzymają one jednodawkową szczepionkę Spikevax JN.1 0,5 ml.

"Podanie sezonowe szczepionki przeciw COVID-19 wraz ze szczepionką przeciw grypie jest postępowaniem powszechnie zalecanym i bezpiecznym. Szczepionkę przeciw COVID-19 można podawać w dowolnym czasie przed podaniem lub po podaniu innych szczepionek, w tym „żywych”, inaktywowanych, a także szczepionek zalecanych kobietom w ciąży" - podkreślił resort.

Szczepienia przeciw COVID-19 będą przeprowadzane na podstawie e-skierowania, które dostępne będzie na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Ich automatyczne wystawianie rozpoczęło się 18 października.

W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania osoba uprawniona może je samodzielnie wystawić w punkcie szczepień, oceniając wiek oraz odstęp od przyjęcia ostatniej dawki.

Szczepienia wykonywane będą w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej i w aptekach, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację szczepień zalecanych.

Na szczepienie można zapisać się za pośrednictwem IKP (w przypadku gdy punkt szczepień udostępni terminy w e-Rejestracji) lub bezpośrednio w punkcie szczepień. Wykaz punktów szczepień zostanie udostępniony na stronie pacjent.gov.pl.

Szczepienie wykonane szczepionką kupioną samodzielnie przez pacjenta (dopuszczoną do obrotu na terytorium RP) w przypadku wykonania go w aptece podlega rozliczeniu przez NFZ na takich samych zasadach jak usługa wykonana szczepionką zakupioną przez Ministra Zdrowia. Jeśli wykonane będzie w POZ, to jego koszt nie podlega odrębnemu rozliczeniu przez NFZ.

Podmioty uprawnione do realizacji szczepień zapotrzebowanie na szczepionki mogą składać do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) od 22 października br. Resort zaznaczył, że szczepionki powinny być zamawiane zgodnie z bieżącymi potrzebami z uwzględnieniem wskazania ich nazwy i liczby dawek. "Może być wprowadzony tygodniowy limit dostaw do punktu szczepień/podmiotu leczniczego w zależności od wielkości zamówienia" - poinformował.

Do składania zapotrzebowania na szczepionki przeciw COVID-19 przeznaczone dla kobiet w ciąży uprawnione są wyłącznie przychodnie POZ.

PAP/red.