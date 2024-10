Unijne hokus-pokus w Kętrzynie - cudzoziemcy oczarowani?

W tamtejszym strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, dzięki unijnemu Funduszowi Azylu, Migracji i Integracji (który skrótowo można by określić jako "patrzcie, jak dobrze dbamy o imigrantów"), zorganizowano event trick (11 X 24). Nie, to nie żaden biurokratyczny chwyt, to dosłownie pokaz magii! Cudzoziemcy mogli na chwilę zapomnieć o perspektywie przymusowego powrotu do ojczystych krajów, dzięki czarom, które zaprezentował iluzjonista.

To nie byle jakie sztuczki – publiczność była wprost zahipnotyzowana! Kto by nie chciał choć na chwilę stać się częścią iluzji, zwłaszcza jeśli ta iluzja pozwala na moment uciec od trudnej rzeczywistości? Przed oczami widzów znikały zapewne nie tylko gołębie z kapelusza, ale również ich chwilowe troski. Kto wie, może i magiczny wyjazd do lepszego świata był gdzieś za kulisami? A wszystko to z finansowym wsparciem Unii Europejskiej, bo przecież cudzoziemcom nie można odmówić rozrywki na poziomie, nawet jeśli powrót do ojczyzny wydaje się mniej magiczny niż pokaz.

Projekt FAMI.03.01-IZ.00-0001/24 – "Organizowanie powrotów przymusowych oraz dobrowolnych", jak sama nazwa wskazuje, ma jasno określony cel. Przymusowy powrót może być bolesny, ale przynajmniej w Kętrzynie można poczuć się jak na występie w Las Vegas – z lekką nutką europejskiego glamour. Unia płaci, cudzoziemcy się bawią - po prostu magia!

mat. strażgraniczna.pl / opr. Hałabała