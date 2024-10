Pogoda na weekend: będzie złota polska jesień

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1016 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

W sobotę bezchmurnie lub zachmurzenie małe, po południu na zachodzie okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 11 st.C na wschodzie, około 15 st.C w centrum i nad morzem, do 19 st.C miejscami na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni. Nad morzem i wysoko w Sudetach porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Nad ranem lokalnie w dolinach na południu kraju mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -1 st.C na wschodzie (przy gruncie spadek temperatury do -3 st.C), około 3 st.C w centrum, do 9 st.C na zachodzie; cieplej na Zachodnim Wybrzeżu 12 st.C; najchłodniej w kotlinach bieszczadzkich i na Podhalu -5 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy, wybrzeżu i w Kotlinie Kłodzkiej okresami porywisty, południowo-wschodni i południowy. Wysoko w Sudetach porywy do 60 km/h.

W niedzielę bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Rano lokalnie w dolinach mgły ograniczające widzialność do 300 m, szybko zanikające. Temperatura maksymalna od 12 st.C na wschodzie, około 15 st.C w centrum, do 19 st.C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-wschodni. Wysoko w Sudetach porywy do 60 km/h.

W sobotę w Warszawie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 14 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni.

W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 2 st.C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-wschodni.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 15 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni.

PAP/red.