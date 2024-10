Fotopułapka GDDKiA uchwyciła rysia na Mazurach

Fotopułapka umieszczona w przejściu dla zwierząt nad drogą ekspresową S61, pomiędzy węzłami Kalinowo i Raczki na Mazurach, zarejestrowała przejście dorosłego osobnika rysia - poinformowała GDDKiA podkreślając, że to najlepszy dowód na to, że tego typu przejścia spełniają swoją rolę.

Rzecznik prasowa olsztyńskiej GDDKiA Katarzyna Kozłowska poinformowała w piątek, że ze zdjęć można sądzić, że dorosły ryś (łac. Lynx lynx) szedł stronę Puszczy Augustowskiej, która znajduje się w odległości ok. 15 km na wschód od miejsca, w którym go sfotografowano. Według ostatnich danych przytoczonych przez Kozłowską w tym kompleksie leśnym żyje ok. 15 rysi.

Rysie to zwierzęta, które w ostatnich latach przywrócono naturze. Są bardzo skryte, żyją samotnie. Najczęściej daje się je zaobserwować wiosną, w porze godowej, gdy ruszają na poszukiwania partnerki - w takich sytuacjach zdarzało się osobom postronnym zrobić zdjęcie np. wygrzewającego się na słońcu rysia.

"Zdjęcia rysia to dowód na to, jak ważne i potrzebne są przejścia dla dzikich zwierząt oraz ich właściwa lokalizacja" - podkreśliła Kozłowska i dodała, że zwierzę przeszło nad ruchliwą, dużą ulicą. Bez takiego przejścia rysiowi mogłoby grozić niebezpieczeństwo.

Rzecznik olsztyńskiej GDDKiA podła, że fotopułapki są ustawione na tym odcinku S61 w ramach monitoringu powykonawczego, który rozpoczął się jesienią ubiegłego roku. "Badania przyrodnicze będą prowadzone przez 5 lat, a ich celem będzie weryfikacja faktycznego oddziaływania inwestycji po jej powstaniu. Oceniona zostanie również funkcjonalność i skuteczność działań minimalizujących zastosowanych przy realizacji inwestycji. Gatunkami wymagającymi szczególnej uwagi podczas monitoringu są ssaki (w tym nietoperze), płazy oraz ptaki" - poinformowała Kozłowska.

Na tej samej fotopułapce drogowcy uwiecznili także sarny, jelenie, łosie. "Zainstalowane na obiekcie fotopułapki zarejestrowały obecność dużego samca łosia, który w ciągu kilku dni kilkukrotnie wykorzystał przejście dla zwierząt" - powiedziała rzeczniczka GDDKiA.

