Synoptyk IMGW: Wyż nad Polską, pogodnie i bez opadów; ostrzeżenia przed mgłą

We wtorek na zachodzie kraju pogodnie i bez opadów. Na wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotny deszcz. Opady do 10 mm mogą występować szczególnie na północnym zachodzie woj. warmińsko-mazurskiego.

Temperatura maksymalna we wtorek od 10 do 13 st. C. Chłodniej w rejonach podgórskich, tam lokalnie 7-9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni i zachodni. W godzinach wieczornych na zachodzie przechodzący w zmienny.

W nocy z wtorku na środę początkowo na wschodzie kraju zachmurzenie duże. Pojawi się zanikający słaby deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe bądź bez chmur. Liczne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200, a miejscami do 100 m.

Temperatura minimalna we wtorek w nocy od 0 st. C w centrum kraju do 6-7 st. C na Wybrzeżu. Nieco cieplej, około 4-5 st. C, na południowo-wschodnich krańcach kraju. Tam, gdzie będzie więcej chmur, możliwe przygruntowe przymrozki do minus 3 st. C, a w rejonach podgórskich temperatura lokalnie spadnie do minus 2, minus 3 st. C.

Wiatr słaby, zmienny, początkowo na wschodzie północno-zachodni i północny. Nad ranem na zachodzie ze zmiennego będzie przechodził w umiarkowany, południowo-wschodni.

W środę zachmurzenie małe, tylko na wschodzie miejscami umiarkowane, bez opadów. Rano mogą się utrzymywać mgły miejscami ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura maksymalna od 9 st. C na wschodzie do 15 st. C na krańcach południowo-zachodnich, w rejonach podgórskich około 8-9 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich, na zachodzie porywisty, nad morzem okresami silny.

W nocy ze środy na czwartek pogodnie. Na wschodzie mogą się tworzyć lokalne silne zamglenia ograniczające widzialność do 300-400 m.

Instytut wydał ostrzeżenie I stopnia przed gęstą mgłą, ważne od godz. 23.00 we wtorek 15 października do środy 16 października do godz. 9.00. Dotyczy ono przeważającej części kraju, z wyjątkiem krańców wschodnich i zachodnich.

Temperatura minimalna w nocy od 0 st. C na wschodzie, około 4 st. C w centrum do 7 st. C na zachodzie i nawet 11 st. C nad morzem.

Wiatr słaby. Im dalej na zachód, tym wiatr będzie nasilający się do umiarkowanego i porywistego, nad morzem także dość silny i w porywach do 60 km/h, a na przedgórzu sudeckim porywy do 70-75 km/h.

"Kolejne dni nadal pod wpływem wyżu, czyli z bardzo ładną, słoneczną pogodą, na wschodzie jednak będzie chłodniej, więc trzeba się nastawić na poranne przymrozki" – powiedziała synoptyk.

