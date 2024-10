Podpisali umowę z WHO i teraz zadbają o waszą psychikę

TikTok nawiązał współpracę ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) w celu promowania świadomości zdrowia psychicznego oraz edukacji w tym zakresie.

W ramach tej inicjatywy, TikTok wprowadzi szereg kampanii i narzędzi, które pomogą użytkownikom lepiej zrozumieć zdrowie psychiczne i poprawić ich dobrostan emocjonalny. Inicjatywa obejmuje zarówno zasoby edukacyjne, jak i funkcje wspierające użytkowników w trudnych momentach. Współpraca z WHO ma na celu wzmocnienie zdrowia psychicznego na platformie, jednocześnie zwalczając dezinformację i stygmatyzację.

- Dzisiaj nawiązujemy współpracę ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), aby tworzyć wiarygodne treści i zwalczać dezinformację za pośrednictwem sieci Fides, zróżnicowanej społeczności zaufanych pracowników służby zdrowia i twórców treści. Przekazujemy również darowiznę w wysokości 3 mln USD* na wsparcie globalnej pracy WHO w zakresie destygmatyzacji chorób psychicznych i tworzenia świadomej, empatycznej i wspierającej społeczności online - ogłosili szefowie TikTok'a 26 września.

Efektem podjętej współpracy jest to, że twórcy sieci Fides w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Japonii, Korei, Indonezji, Meksyku i Brazylii dołączą do TikToka, aby tworzyć i promować treści oparte na "dowodach". Jednocześnie kolaboracja TikTok'a z WHO ma na celu walkę z fałszywymi wiadomościami natury zdrowotnej, dezinformacją na tym medium społecznościowym i promowanie szeroko pojętego zdrowia.

Hałabała || na podst. Tik Tok