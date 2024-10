Transhumanizm za rogiem - wymienili się myślami we śnie

Naukowcy z REMspace, kalifornijskiego startupu, osiągnęli historyczny kamień milowy, pokazując, że świadome sny mogą otworzyć nowe wymiary komunikacji i potencjał ludzkości. Używając specjalnie zaprojektowanego sprzętu, dwóm osobom udało się wywołać świadome sny i wymienić się prostą wiadomością.

Świadome sny występują, gdy osoba jest świadoma, że ​​śni, będąc jeszcze w stanie snu. Zjawisko to występuje podczas snu REM i ma wiele potencjalnych zastosowań, od rozwiązywania problemów fizjologicznych po naukę nowych umiejętności. We wcześniejszych badaniach REMspace wykazało, że czujniki elektromiografii twarzy mogą dekodować określone dźwięki wydawane w snach. Doprowadziło to do rozwoju Remmyo, języka snów wykrywalnego przez wrażliwe czujniki.

Na czym polegał wyjątkowy eksperyment?

24 września uczestnicy spali w swoich domach, gdy ich fale mózgowe i inne dane polisomnograficzne zostały zdalnie śledzone przez specjalnie opracowany aparat. Gdy serwer wykrył, że pierwszy uczestnik wszedł w świadomy sen, wygenerował losowe słowo Remmyo i wysłał je do niego za pomocą słuchawek. Uczestnik powtórzył słowo w swoim śnie, a jego odpowiedź została przechwycona i zapisana na serwerze. Osiem minut później kolejny uczestnik wszedł w świadomy sen. Otrzymał zapisaną wiadomość od pierwszego uczestnika i potwierdził ją po przebudzeniu, co oznaczało pierwszy w historii „czat” wymieniony w snach. Ponadto dwie inne osoby były w stanie komunikować się z serwerem za pośrednictwem swoich snów.

Michael Raduga, założyciel i dyrektor generalny REMspace, podzielił się swoimi przemyśleniami na temat przełomu:

- Wczoraj komunikacja w snach wydawała się science fiction. Jutro stanie się tak powszechna, że ​​nie będziemy w stanie wyobrazić sobie życia bez tej technologii. Otwiera to drzwi do niezliczonych zastosowań komercyjnych, zmieniając sposób, w jaki myślimy o komunikacji i interakcji w świecie snów. Dlatego wierzymy, że sen REM i związane z nim zjawiska, takie jak świadome sny, staną się kolejnym dużym przemysłem po AI - stwierdził architekt REMspace.

To osiągnięcie jest wynikiem prawie pięciu lat rygorystycznych badań i rozwoju technologicznego. Od pierwszej komunikacji w świadomych snach (24 września) naukowcy nieustannie udoskonalają swoją technologię, osiągając lepsze wyniki przy każdej nowej próbie. Aby przesunąć granice dalej, REMspace stawia sobie za cel kolejne wyzwanie: umożliwienie komunikacji w czasie rzeczywistym w świadomych snach. Chociaż jest to o wiele bardziej złożony cel, zespół jest optymistycznie nastawiony, że można go osiągnąć w ciągu kilku miesięcy.

Hałabała || na podst. Business Wire; The Debrief