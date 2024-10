Synoptyk IMGW: silne porywy wiatru w związku z nadchodzącym niżem Helma

Przeważająca część kraju jest objęta ostrzeżeniami I i II stopnia przed silnym wiatrem w związku z nadchodzącym do Polski niżem Helma. Porywy wiatru mogą osiągać do 85 km/h, początkowo z kierunków południowych, później stopniowo od zachodu skręcające na zachodni. Na zachodnim pomorzu porywy do 95 km/h.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże na południowym zachodzie kraju. Miejscami, głównie na północy i wschodzie, przelotne opady deszczu do ok. 15 mm. W górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie na północy burze. Temperatura minimalna od 2 st. C na Podhalu do 10 st. C na wybrzeżu. Wiatr umiarkowany i silny z kierunków zachodnich. Porywy wiatru do 85 km/h na przeważającej części kraju.

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południu także rozpogodzenia. Miejscami, zwłaszcza na północy i wschodzie, przelotne opady deszczu do ok. 10 - 15 mm. Termometry wskażą od 9 st. C na Suwalszczyźnie do ok. 11 st. C na zachodzie i południu kraju. Wiatr umiarkowany, porywy do ok. 60 km/h na północnym wchodzie kraju.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu na północy i wschodzie kraju. Temperatura minimalna wyniesie od 4 st. C na zachodzie i południu Polski do 10 st. C na wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty nad morzem, z kierunków zachodnich.

PAP/red.