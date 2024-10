IMGW wydał ostrzeżenia I i II st. przed silnym wiatrem

Ostrzeżenie II stopnia - silny i bardzo silny wiatr o średniej prędkości od 40 do 55 km/h, w porywach do 95 km/h, z północnego zachodu i zachodu oraz miejscowe burze - zostało wydane dla północno-zachodniej części kraju. Dotyczy ono woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego (powiaty: pucki, wejherowski, lęborski, słupski, sławieński, Koszalin, koszaliński, białogardzki, gryficki, kołobrzeski, kamieński, goleniowski, policki, Świnoujście).

Ostrzeżenie I stopnia - silny i bardzo silny wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu oraz miejscowe burze - obowiązuje w przeważającej części kraju, z wyłączeniem części województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

Ostrzeżenia zostały wydane w sobotę i zaczną obowiązywać w niedzielę, 13 października od godz. 6 (ostrzeżenie II stopnia) oraz od godz. 10 (ostrzeżenie I stopnia) do poniedziałku, 14 października.

"Prognozuje się wystąpienie silnego i bardzo silnego wiatru w porywach do 80-95 km/h, z północnego zachodu i zachodu. Miejscami wystąpią burze" - dodano w komunikacie na platformie X.

Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska poinformowała, że w niedzielę nastąpi diametralna zmiana pogody. "Będzie deszczowo; niewykluczone także burze prawie w całym kraju" - dodała.

NIEDZIELA (13.10)

Sytuacja baryczna

Polska będzie w zasięgu niżu z frontami atmosferycznymi, którego ośrodek przemieści się znad Morza Północnego przez Danię i Południowy Bałtyk nad Estonię. Nadal będzie napływać dość chłodne powietrze polarne morskie. Nastąpi spadek, a potem wzrost ciśnienia.

Prognoza pogody dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego

Zachmurzenie duże lub całkowite, okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9°C do 11°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-wschodni, przed południem skręcający na zachodni i północno-zachodni.

Gdańsk: 9°C

Koszalin: 10°C

Szczecin: 11°C

Prognoza pogody dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

Zachmurzenie umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. W ciągu dnia północy opady deszczu postępujące od zachodu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Temperatura maksymalna od 9°C do 11°C. Wiatr w nocy słaby, w ciągu dnia umiarkowany i w porywach do 60 km/h, południowo-wschodni, wieczorem na zachodzie zachodni.

Olsztyn: 9°C

Suwałki: 11°C

Białystok: 12°C

Prognoza pogody dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego

Zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu, w dzień punktowo możliwe burze. Temperatura maksymalna od 10°C do 13°C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, południowy skręcający na zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 65 km/h.

Poznań: 11°C

Kalisz: 11°C

Gorzów Wlkp.: 12°C

Zielona Góra: 12°C

Toruń: 10°C

Bydgoszcz: 10°C

Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego

Zachmurzenie duże i całkowite. Postępujące od zachodu opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym, na południu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 11°C do 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w dzień okresami wzmagający się dość silnego, w porywach do 65 km/h, lokalnie, zwłaszcza w czasie burz, do 75 km/h, z kierunków południowych.

Warszawa: 12°C

Łódź: 12°C

Lublin: 15°C

Prognoza pogody dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego

Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, punktowo możliwe burze. Temperatura maksymalna od 12°C do 15°C. Wiatr umiarkowany, okresami w porywach do 65 km/h, południowy skręcający na zachodni.

Wrocław: 15°C

Jelenia Góra: 12°C

Legnica: 15°C

Opole: 15°C

Katowice: 15°C

Częstochowa: 14°C

Prognoza pogody dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego

Zachmurzenie początkowo małe, później wzrastające do dużego i całkowitego. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13°C do 15°C, w rejonach podgórskich od 10°C do 13°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany; południowo-wschodni, w dzień skręcający na południowy, wieczorem wzmagający się do dość silnego, w porywach do 55 km/h, skręcający na zachodni.

Kraków: 15°C

Kielce: 13°C

Rzeszów: 15°C

Zakopane: 10°C

PAP/red.