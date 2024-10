Czy Razem pozostanie w klubie Lewicy? Możliwe referendum

Z informacji PAP wynika, że w dwudniowym referendum będą mogli wziąć udział wszyscy członkowie partii Razem. Politycy odpowiedzą na 4-5 pytań dotyczących dalszej przyszłości ugrupowania w klubie parlamentarnym Lewicy. Odpowiedzi będą mogli udzielić za pomocą 5-stopniowej skali.

Jedno z pytań ma dotyczyć obecności Razem w koalicyjnym klubie Lewicy, który współtworzą: Nowa Lewica, Polska Partia Socjalistyczna oraz Unia Pracy. Ponadto członkowie partii mają zadecydować, czy parlamentarzyści Razem powinni wejść w skład rządu Donalda Tuska.

Po wyborach parlamentarnych w 2023 r. Rada Krajowa Razem podjęła decyzję o poparciu nowego rządu koalicyjnego, choć członkowie partii nie weszli w jego skład. Jak podkreślili wówczas w rozmowie z PAP liderzy Adrian Zandberg i Magdalena Biejat, nie udało się przekonać pozostałych partii (KO, Polski 2050, PSL), aby kluczowe dla ich formacji postulaty zostały wprowadzone do umowy koalicyjnej.

Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy liczy obecnie 26 posłów, wśród nich jest ośmioro posłów z partii Razem. Partie klubu Lewicy - oprócz Razem - zdecydowały się na współtworzenie rządu.

Pod koniec września poseł Razem Maciej Konieczny mówił w Studiu PAP, że sytuacja, gdy politycy jego ugrupowania są sceptyczni co do wielu działań obecnego rządu, a zarazem są w jednym klubie z Nową Lewicą, jest trudna do utrzymania. "Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie" - stwierdził Konieczny.

