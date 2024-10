Krwawy spisek: Żona biznesmena wynajęła zabójcę, nowe zatrzymania

Stołeczni funkcjonariusze dokonali kolejnych zatrzymań w sprawie głośnej próby zabójstwa Piotra G., znanego biznesmena, do której doszło w maju zeszłego roku w Warszawie. Tym razem policja ujęła dwie osoby powiązane z tym brutalnym atakiem. Zatrzymań dokonano w stolicy oraz w Ożarowie Mazowieckim, a w operację zaangażowano jednostki kontrterrorystyczne z uwagi na podejrzenie, że jeden z podejrzanych może być uzbrojony.

49-letnia kobieta, zatrzymana w Warszawie, miała być pośrednikiem między żoną biznesmena a 59-letnim mężczyzną związanym w przeszłości z tzw. grupą ożarowską. Jak ustalił reporter RMF FM, to właśnie ona skontaktowała żonę Piotra G. z potencjalnym zleceniodawcą morderstwa, który początkowo wyraził zgodę na przyjęcie zlecenia. Jednak jego cena okazała się zbyt wysoka, co zmusiło zleceniodawców do poszukiwania tańszego wykonawcy. Ostatecznie padło na młodego Brytyjczyka, który zgodził się zaatakować biznesmena za kwotę 10 tysięcy funtów.

Do ataku doszło w maju 2023 roku przy Placu Politechniki, gdzie wynajęty napastnik zaatakował Piotra G. nożem. Dzięki szybkiej reakcji służb napastnik oraz jego pomocnik zostali szybko zatrzymani. Teraz policja dokonała kolejnych zatrzymań osób zaangażowanych w organizację zamachu. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu obojga zatrzymanych na okres trzech miesięcy, co oznacza, że sprawa wciąż się rozwija, a policja może mieć więcej dowodów dotyczących udziału innych osób w tym nieudanym zamachu.

Sprawa Piotra G. wzbudziła szerokie zainteresowanie opinii publicznej nie tylko ze względu na dramatyczne okoliczności, ale także przez złożoność intrygi i udział osób z przestępczymi powiązaniami.



