Szokujące rozstanie Kaczorowskiej! Co się stało z idealnym małżeństwem?

Niedowierzanie to chyba najdelikatniejsze słowo, jakim można opisać reakcję wielu osób na wiadomość o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Jeszcze niedawno wydawało się, że ich małżeństwo jest wzorem szczęścia, stabilności i harmonii. Agnieszka często dzieliła się z fanami zdjęciami z rodzinnego życia, pokazując swoją dumę z domu, córeczek i męża. Dla wielu ta rodzinna sielanka była niemal namacalna – zdawało się, że jej szczęście wyskakuje z lodówki za każdym razem, gdy tylko otwieramy media społecznościowe.

Jednak za kulisami, jak dowiedział się serwis Pudelek, sprawy nie układały się tak dobrze, jak mogło się wydawać. We wrześniu para zdecydowała się zakończyć swoje małżeństwo. Choć zarówno Agnieszka, jak i Maciej nie chcieli komentować swojej trudnej sytuacji rodzinnej, informacja ta została potwierdzona przez osobę z bliskiego otoczenia pary. Na razie nie złożono jeszcze pozwu rozwodowego, jednak widać, że ta decyzja jest ostateczna.

Kaczorowska i Pela pobrali się we wrześniu 2018 roku, a wkrótce potem powitali na świecie dwie córeczki: Emilię i Gabrielę. Od samego początku uchodzili za jedną z najstabilniejszych par w polskim show-biznesie, stroniącą od skandali i medialnych burz. Nic więc dziwnego, że informacja o ich rozstaniu wywołała takie poruszenie – nikt nie spodziewał się, że to małżeństwo może się rozpaść.

Komentarze w mediach społecznościowych są teraz pełne gorzkich słów wobec Agnieszki, której zarzuca się, że kreowała fałszywy obraz swojego szczęścia. „Kłamała, pokazując idealne życie” – piszą niektórzy. Ale czy naprawdę możemy być pewni, jak było? Może Agnieszka po prostu pokazywała to, co było dla niej ważne, próbując podtrzymać obraz idealnej rodziny, mimo że w rzeczywistości sprawy układały się inaczej? To pytanie pozostaje bez odpowiedzi, bo tylko ona i Maciej znają prawdziwą historię swojego związku.

Ostatnie wspólne zdjęcia Agnieszki i Macieja zniknęły z jej Instagrama, a ich ostatnie publiczne wyjście miało miejsce w czerwcu 2024 roku, kiedy pojawili się razem na premierze singla Agnieszki Mrozińskiej. Od tego czasu para unikała wspólnych wystąpień, a fani zaczęli dostrzegać pierwsze oznaki kryzysu – brak wspólnych zdjęć, zniknięcie pierścionka z palca Kaczorowskiej. Podczas ostatniego eventu, na którym pojawiła się 1 października, jej obrączka, która jeszcze kilka tygodni wcześniej błyszczała na dłoni, była już nieobecna.



