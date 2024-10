Wyleczyli cukrzycę typu 1 - kluczem komórki macierzyste

Chińscy naukowcy osiągnęli przełom w leczeniu cukrzycy typu 1, wykorzystując przeszczep wysepek trzustkowych pochodzących z chemicznie indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (CiPSC). Wyniki badań klinicznych, opublikowane w czasopiśmie „Cell”, wskazują na możliwość trwałego wyleczenia tej choroby.

Terapia CiPSC-islets, będąca pierwszą tego rodzaju, została przeprowadzona przez zespół naukowców z Tianjin First Central Hospital, Pekińskiego Uniwersytetu, Changping Laboratory oraz Hangzhou Reprogenix Bioscience.

Cukrzyca typu 1 to jedno z najpoważniejszych schorzeń metabolicznych, które znacząco pogarsza jakość życia pacjentów. Dotychczasowe metody leczenia, oparte na zewnętrznej regulacji poziomu cukru we krwi, często nie dają oczekiwanych rezultatów, co prowadzi do licznych powikłań zdrowotnych. Jak podkreśla dr Wang Shusen z Tianjin First Central Hospital, współautor badań, tradycyjna terapia przeszczepu wysepek trzustkowych stanowiła dotychczas alternatywę, jednak ograniczony dostęp do dawców trzustki ograniczał jej zastosowanie.

W trakcie badania klinicznego 45-letnia pacjentka, cierpiąca na cukrzycę typu 1 od 11 lat i uzależniona od insulinoterapii, przeszła przeszczep wysepek CiPSC. Już 75 dni po zabiegu pacjentka uzyskała niezależność od insuliny, a wszystkie jej wskaźniki zdrowotne związane z cukrzycą osiągnęły poziomy osób zdrowych. Pacjentka pozostaje wolna od zastrzyków insuliny już od ponad roku, co potwierdza kliniczne wyleczenie.

Dr Deng Hongkui, dyrektor Centrum Badań nad Komórkami Macierzystymi na Pekińskim Uniwersytecie i współautor badania, wyjaśnia, że pluripotencjalne komórki macierzyste mają zdolność do nieograniczonej proliferacji oraz mogą różnicować się w dowolne typy funkcjonalnych komórek, stając się kluczowymi elementami w medycynie regeneracyjnej. Te właściwości, jeśli zostaną odpowiednio wykorzystane, mogą otworzyć drogę do leczenia wielu chorób, w tym tych związanych ze starzeniem, urazami i czynnikami genetycznymi.

Zespół pod kierownictwem Denga zdołał przekształcić ludzkie komórki somatyczne w pluripotencjalne komórki macierzyste, stosując małe molekuły chemiczne. Ten proces reprogramowania otwiera nowe możliwości w przygotowywaniu komórek i tkanek ludzkich do leczenia wielu schorzeń. Za swoje osiągnięcia Deng został nagrodzony w 2024 roku nagrodą Future Science Prize w dziedzinie nauk przyrodniczych.

CiPSC-islets oferują nowy, nieograniczony zasób komórek do przeszczepów w leczeniu cukrzycy, a technologia reprogramowania chemicznego może stać się uniwersalnym narzędziem w przygotowywaniu różnych typów komórek funkcjonalnych. To otwiera nową erę w terapii komórkowej dla wielu poważnych chorób.

nature.com; Xinhua / opr. Hałabała