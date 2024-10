Feralna noc nad Wisłą: Jak doszło do morderstwa 17-letniego chłopaka?

To, co miało być zwykłą imprezą, przerodziło się w dramat, który zakończył się śmiercią 17-letniego Rafała.

W miniony piątek na bulwarach nad Wisłą, popularnym miejscu spotkań młodzieży w Warszawie, doszło do tragicznego zdarzenia. To, co miało być zwykłą imprezą, przerodziło się w dramat, który zakończył się śmiercią 17-letniego Rafała. Policja podejrzewa, że śmiertelny cios nożem zadała mu 15-letnia Gabriela, która wcześniej bawiła się z grupą znajomych. Nastolatek, mimo natychmiastowej pomocy medycznej, zmarł w szpitalu na skutek odniesionych ran.

Według wstępnych ustaleń, uczestnicy piątkowego spotkania znali się ze szkoły lub byli znajomymi znajomych. Grupa młodych ludzi zebrała się nad Wisłą, gdzie od lat lokalni mieszkańcy zgłaszają problemy związane z bezpieczeństwem. Brakuje tam patroli, a alkohol i tłumy imprezowiczów powodują napiętą atmosferę. Policja wciąż bada okoliczności, które doprowadziły do tragedii. Możliwe, że w tle znajdował się konflikt szkolny lub nieporozumienia między Gabrielą a dziewczyną Rafała, jednak żadna z tych wersji nie została jeszcze potwierdzona.

Do tragicznej kłótni doszło około godziny 23 przed wejściem na stację metra Centrum Nauki Kopernik. Rafał został ranny w brzuch i natychmiast przetransportowany do Szpitala Praskiego, gdzie lekarze przez kilka dni walczyli o jego życie. Niestety, w poniedziałek przyszła informacja o jego śmierci.

Policja dysponuje nagraniem z monitoringu z okolic miejsca zdarzenia, co może pomóc w pełnym wyjaśnieniu przebiegu wydarzeń. Na chwilę obecną trzy osoby zostały zatrzymane. Oprócz Gabrieli, policja aresztowała także dwóch 19-letnich mężczyzn, którzy mieli pomagać jej w ucieczce i ukryciu noża. Ponieważ są już pełnoletni, trafili do aresztu na trzy miesiące. Gabriela natomiast, ze względu na swój wiek, została umieszczona w ośrodku poprawczym o zaostrzonym rygorze na Śląsku.

Wydarzenie wstrząsnęło nie tylko lokalną społecznością, ale także prezydentem Warszawy, Rafałem Trzaskowskim, który obiecał wsparcie dla wszystkich dotkniętych tą tragedią.



źródło: wiadomości.wp.pl



