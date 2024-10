Mata wie, jak się robi kasę – nowe projekty, nowa fortuna

Mata, jeden z najpopularniejszych polskich raperów, ponownie przesuwa granice swojej twórczości, tym razem wchodząc w świat mody jako pierwszy polski twórca współpracujący z marką adidas przy projekcie butów. Model Campus 00S, stworzony we współpracy z Matą, to nie tylko symbol sukcesu artysty, ale także manifest jego artystycznej i kulturowej tożsamości. Ten wyjątkowy projekt to pierwsze w historii Adidas połączenie z europejskim artystą, co pokazuje, że polska scena muzyczna i artystyczna coraz mocniej zaznacza swoją obecność na światowej mapie.

Buty Adidas x Mata Campus 00S to połączenie sportowej elegancji i polskich akcentów, takich jak biało-czerwone barwy, nawiązujące do polskich tradycji, czy koronka, która pojawia się na języku butów. Raper, słynący z umiejętności łączenia różnych światów, wprowadził do projektu elementy, które mają zarówno osobiste, jak i symboliczne znaczenie. Odniesienia do trasy MATA Tour, a także sygnatura artysty na wkładkach, czynią ten model unikatowym hołdem dla drogi, jaką przeszedł Mata – od debiutującego rapera do przedsiębiorcy i globalnej ikony.

Ten krok w świat mody nie jest dla Maty pierwszym zetknięciem z komercją. Wcześniej mogliśmy zobaczyć go w kampaniach sieci McDonald’s, co wywołało dyskusję na temat tego, czy raper powoli odsuwa muzykę na dalszy plan, stając się bardziej przedsiębiorcą niż artystą. Mata jednak konsekwentnie balansuje na granicy tych dwóch światów – muzyki i biznesu – wciąż udowadniając, że potrafi odnaleźć się w obu.

Model Campus 00S to nie tylko kolejny projekt modowy. To kontynuacja silnej więzi, jaka powstała między Matą a marką Adidas, od kiedy raper wystąpił podczas swojego monumentalnego koncertu na warszawskim Torwarze. Jako ambasador marki, Mata zyskał uznanie na arenie międzynarodowej, pojawiając się w globalnych kampaniach u boku ikon sportu i mody, takich jak Zinedine Zidane czy Jenna Ortega.

Instalacje towarzyszące premierze w adidas Brand Center w Warszawie oraz specjalne wystawy stylizacji Maty dodatkowo wzmacniają ten unikatowy moment w karierze artysty, który coraz odważniej zdobywa kolejne szczyty, nie zapominając o swoich muzycznych korzeniach.

źródło: nowymarkieting.pl



bm