Pomnik warszawskiej Syrenki pomalowany czarną farbą

Jak podało TVP Info, w nocy z soboty na niedzielę na postumencie pomnika warszawskiej Syrenki namalowany został napis: "Przeciwko wszystkim imperiom". Obok hasła pozostawiono również symbol anarchii - literę A w kółku.

Rafał Rutkowski z warszawskiej policji przekazał, że do zdarzenia doszło w niedzielę ok. godz. 4 rano. "Możemy mówić tutaj o dwóch osobach, z czego jedna dokonała pomalowania postumentu pomnika czarną farbą. Policjanci wykonali oględziny, jak również prowadzą czynności zmierzające do ustalenia sprawcy, bądź sprawców" - dodał.

PAP/red.