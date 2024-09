Hejt na "Dzieci z Bullerbyn" - za mało zła, za dużo szczęścia

Nie ma to jak obudzić się pewnego ranka i dowiedzieć, że nasze ukochane "Dzieci z Bullerbyn", książka, która przez dekady wychowała pokolenia młodych czytelników, jest w istocie narzędziem opresji. Renata Lis, znana pisarka, wnikliwie analizując dzieło Astrid Lindgren, odkryła, że książka ta "ma coś za uszami". A my, naiwni, przez te lata wierzyliśmy, że wyrywanie zębów za pomocą sznurka to tylko niewinny sposób na życie, a nie zapowiedź moralnego upadku.